Arranca el 1 de mayo la vacunación de menores de 70 años en la provincia de Valladolid y el día 3 en la capital

Los nacidos entre 1951 y 1953 están citados en el Miguel Delibes de la capital a partir de la tarde del próximo lunes

VALLADOLID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proceso de vacunación en la provincia de Valladolid continua con la franja de edad comprendida entre los 70 y los 66 años con el mismo sistema que se ha aplicado para los mayores de 70, por lo que se mantendrán los puntos de vacunación en pueblos --se arranca este mismo sábado, 1 de mayo, en Medina de Rioseco y posteriormente en Medina del Campo y Tudela de Duero-- al igual que el del Centro Cultural Miguel Delibes de la capital.

Así lo ha comunicado este miércoles la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid, que ha incluido cinco nuevos llamamientos masivos para la vacunación en el apartado abierto para ello en la web de Sacyl (https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-poblacion/vacunacion-covid/lugares-vacunacion/valladolid).

Las convocatorias arrancan este 1 de mayo en Medina de Rioseco, para las personas nacidas en los municipios de su zona básica de salud y en la de Villafrechós, Mayorga y Villalón entre 1952 y 1955; en la tarde del lunes, 3 de mayo, se arrancará en la capital con los nacidos entre 1951 y 1955 hasta el sábado 8; el miércoles 5 de mayo será el turno de los nacidos entre 1952 y 1955 en la zona de Tudela de Duero; y el viernes 7 para la misma franja de edad en el municipio de Medina del Campo.

Como ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación el delegado territorial de la Junta en Valladolid, Augusto Cobos, de esta manera se incluye al segmento de edad entre los 66 y los 69 años "que había quedado descolgado ante los cambios en la estrategia de vacunación y ampliarse el espectro de AstraZeneca".

Por el momento, la Delegación Territorial no ha confirmado que tipo de vacuna se administrará a todo este grupo, que fue incluido hace unas semanas en el protocolo de vacunación con AstraZeneca pero que también podrían inocularseles vacunas de ARN mensajero, como Pfizer, Moderna y Janssen.

DOSIS DE JANSSEN EN TUDELA DE DUERO

De hecho, Cobos ha señalado que en el caso de Tudela de Duero se administrará esa última vacuna, por lo que será la primera zona básica de salud de la provincia en tener inmunizado a todo el grupo de personas mayores de 60 años.

Se mantendrá el mismo sistema que con los mayores de 70 años de manera que no solo se vacunará en el Miguel Delibes, sino que cada día se acudirá a una zona básica de Salud y se administrarán las dosis en ese área a todos los nacidos entre 1952 y 1955.

En la capital, los equipos de vacunación COVID de Sacyl atenderán desde el lunes hasta el sábado en el punto de vacunación del Centro Cultural Miguel Delibes a las personas nacidas en los años 1951, 1952 y 1953 empadronados en las Zonas Básicas de Salud de Valladolid capital, Laguna de Duero, Pisuerga, Valladolid Rural I y Valladolid Rural II.

Las vacunaciones comenzarán en la tarde del lunes 3 de mayo, desde las 15.00 a las 20.00 horas, con la convocatoria a los nacidos en los meses de enero a mayo de 1951, último año pendiente en la capital y alfoz de la franja de mayores de 70 años. El martes día 4, en horario de mañana y tarde, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 20:00, continuará con la convocatoria a los nacidos de junio a diciembre de 1951, y los de enero a marzo de 1952.

El miércoles día 5, en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 15:00 a 18:00, están convocados los nacidos de abril a septiembre de 1952. Las vacunaciones de este grupo de edad se completarán desde el jueves día 6 hasta el sábado día 8 en horario solo de mañana, desde las 9:00 a las 14:00 horas.

El jueves será el turno para los nacidos de octubre a diciembre de 1952 y de enero a febrero de 1953; el viernes para los nacidos de marzo a julio de 1953 y el sábado para los de agosto a diciembre de 1953. En semanas posteriores se completará la franja de 66 a 70 años en la capital y alfoz con la vacunación de los nacidos en 1954 y 1955.

En la provincia, este sábado, 1 de mayo, se comenzará en Medina de Rioseco con las personas nacidas desde 1952 a 1955 empadronadas en las Zonas Básicas de Salud de Medina Rioseco, Villafrechós, Villalón y Mayorga. Las franjas horarias de vacunación establecidas para cada año de nacimiento son de 9.30 a 10:45 horas los nacidos en 1952; de 10:45 a 12:00 los nacidos en 1953; de 12:00 a 13:15 los de 1954, y de 13:15 a 14:30 los de 1955.

Igualmente, el día 5 de mayo se vacunará en Tudela de Duero a

las personas de esta misma franja de edad empadronadas en su Zona Básica de Salud y el día 7 a los empadronados en Medina del Campo.

En estos dos puntos de vacunación los horarios serán de 9:30 a 10:30 horas los nacidos en 1952; 10:30 a 11:30 los nacidos en 1953; 11:30 a 12:30 los de 1954; y de 12:30 a 13:30 los de 1955.

En los tres casos las vacunaciones se harán por la mañana en los polideportivos municipales (C/ Dársena en Medina de Rioseco, C/ San Roque en Tudela de Duero y Ctra. de Peñaranda en Medina del Campo).

Se recuerda que no deberán acudir a estas convocatorias los enfermos de Covid, los que han pasado la enfermedad en los últimos 6 meses o que estén en cuarentena; los ya vacunados; ni las personas consideradas de alto riesgo según la estrategia de vacunación, que serán citadas individualmente.

Como se ha hecho para estos grupos, la convocatoria se hace mediante llamamiento público por lo que no se harán citas individuales, y las personas empadronadas en las zonas básicas de salud citadas deberán acudir con el DNI y la tarjeta sanitaria o de mutualista. En todo caso, las personas que por alguna causa no puedan acudir en las fechas fijadas no tienen que llamar por teléfono y podrán ser vacunadas posteriormente en convocatorias de las que se informará oportunamente.