Arranca la nueva temporada de los 'Paseos Saludables' de Salamanca, que reunieron a 369 usuarios en su anterior edición

SALAMANCA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Salud Pública, Vega Villar, junto al coordinador provincial de Cruz Roja en Salamanca, Javier Vicente, ha acompañado este domingo al primer grupo participante en los 'Paseos saludables' de Salamanca, que inician una nueva temporada tras reunir a 369 usuarios y 40 voluntarios en su anterior edición.

El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con Cruz Roja en Salamanca, promueve este programa municipal titulado 'Ponte en marcha. Ganarás salud', pero conocido popularmente como los 'Paseos Saludables'.

Esta propuesta tiene el objetivo de fomentar la práctica diaria del ejercicio regular para prevenir enfermedades cardiovasculares y respiratorias, el aumento de las relaciones sociales que generen bienestar emocional y contribuyan a evitar situaciones de soledad no deseada y el disfrute del entorno al aire libre en calles y jardines de la ciudad, según ha subrayado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

En esta primera jornada, particioantes y voluntario han partido la plaza de los Bandos para recorrer calle Concejo, Plaza Mayor, calle Prior, plaza de las Agustinas, calle Ancha, calle Vaguada de la Palma, glorieta de los Milagros, glorieta de los Sanitarios, paseo de la Transición Española, acceso peatonal a la ribera y ruta por el parque de Huerta Otea.

Al igual que en otras ediciones, los paseos se han programado desde distintas localizaciones, en diferentes horarios y con un nivel de intensidad adaptado a cada participante.

En concreto, el ritmo suave arrancará desde la plaza del Campillo de lunes a jueves, a las 10:30 horas, y a las 17:00 horas el ritmo rápido; desde el parque de La Alamedilla, los ritmos suave y medio, de lunes a jueves, a las 17:00 horas; desde el parque Villar y Macías, de lunes a jueves, ritmo medio, a las 17:00 horas, y desde el Centro Municipal de Mayores Juan de la Fuente, de lunes a jueves, ritmo rápido, a las 11:30 horas.

También habrá recorridos desde la plaza de la Concordia, de lunes a jueves, ritmo rápido, a las 11:00 horas; y, desde el Centro Municipal de Mayores Trastormes con ritmo medio, de lunes a jueves, a las 17:00 horas.

En la edición 2025/2026 de este programa se llevaron a cabo 720 paseos, de octubre a junio, con un total de 369 participantes y 40 voluntarios. Además, se organizaron nueve actividades paralelas, incluidas charlas sobre salud, itinerarios sobre educación ambiental impartidos por la Fundación Tormes/EB y un taller de biodanza, entre otros.

Las inscripciones se mantendrán abiertas en las oficinas de Cruz Roja durante todo el curso escolar, en horario de lunes a jueves, de 13:00 a 13:30 horas o vía telefónica al 923221032 para concertar cita.