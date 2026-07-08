Arranca la renaturalización del parque de Würzburg de Salamanca, con un presupuesto de 966.000 euros

El alcalde de Salamanca y la concejala de Medio Ambiente, en su visita a las obras del parque de Würzburg. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras de renaturalización del parque de Würzburg, en el barrio de Garrido, el más populoso de la ciudad de Salamanca, han arrancado con un presupuesto de 966.000 euros y el objetivo de finalizarlas en el mes de noviembre.

El parque se construyó en los años 80 como símbolo del hermanamiento entre la ciudad de Würzburg y Salamanca, luego fue remodelado en el año 2009 para hacerlo más natural y accesible, pero "necesita ciertos retoques para conseguir, por un lado, renaturalizarlo, quitar todo este exceso de hormigón y poner más sombras, y, por otro, ampliar la zona de juegos infantiles", como ha indicado el alcalde, Carlos García Carbayo, durante su visita a las obras, acompañado de la concejala de Medio Ambiente de María José Coca.

El presupuesto total, ha recordado el primer edil, "estará sobre los 966.000 euros y el plazo de ejecución de las obras será de cuatro meses", con lo que espera que "sobre principios de noviembre ya todas las familias y niños salmantinos puedan disfrutar de las novedades".

Esas novedades, que conectan además con el plan de actuación integrado 'Conecta Salamanca', que se va a desarrollar en la zona del noroeste de la ciudad, son la plantación de unos 40 árboles y de 3.100 plantas arbustivas en el entorno, "sobre todo en la parte central, que es la que necesita más actuaciones de sombra y de renaturalización", ha indicado Carbayo.

Además, se va a construir "un estanque de unos 150 metros cuadrados con cascada para fomentar la biodiversidad, semejante a lo que hay ya en el parque botánico de Huerta Otea" y, además, "se va a hacer en la zona norte del parque, en los muretes que existen en las distintas terrazas, la cubrición con plantas arbustivas".

Luego hay una parte muy importante en estas obras que es "la ampliación de las zonas de juegos infantiles en las que los niños están muy interesados, como ya se pudo comprobar en el último consejo de la infancia", ha recordado el alcalde.

UN GRAN JUEGO EN FORMA DE RANA

"La novedad principal va a ser la instalación de un gran juego en forma de rana con una altura que va a rondar los siete metros y que va a tener diversos juegos incorporados", ha anunciado el alcalde.

Por otro lado, se construirá igualmente "una gran fuente con 24 chorros de agua, similar a las que hay en otros lugares de la ciudad, con lo cual los chavales se pueden hacer una idea de lo que se va a instalar y con juegos de luces y de sonido", sin olvidar la mejora de las sombras en las zonas de banco de hormigón que hay detrás del bar.

"Esta fue una petición en la que insistieron mucho los chavales, hay que cubrir y poner sombras, por lo que vamos a poner ocho pérgolas de sombra para que se puedan utilizar estas zonas durante las horas pues más calor del día", ha señalado el primer edil salmantino. Además, se van a ampliar el número de bancos y las papeleras, y se van a poner "más elementos para que los chavales puedan jugar en el resto del parque".

Las farolas, por su parte, van a llevar iluminación LED. Carbayo ha recordado al respecto que "durante este mandato se ha intervenido en 30 zonas con un presupuesto de siete millones de euros. "De las últimas actuaciones, ya estuvimos en la plaza de Santa Cecilia, en el barrio de San José, una actuación muy demandada por los vecinos, pues nos queda pendiente la plaza de Vistahermosa, que está a puntito de terminarse ya".

Las fiestas de Vistahermosa está previsto que se inicien el día 15 de julio y para entonces se espera poder inaugurar la plaza. "Luego tenemos otra zona de juegos infantiles que se ha instalado en la Paseo de los Olivos y estamos redactando una mejora de la zona de juegos de la plaza de Castrotorafe que está en redacción de proyecto porque es una de las actuaciones que está incluida en el superávit", ha añadido.