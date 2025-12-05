Arrancan las obras de renovación de tuberías para evitar su rotura en los barrios Chamberí y Pizarrales de Salamanca

Renovación de tuberías en la calle César Reak de la Riva. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado las obras de renovación de tuberías en las calles Gil González Dávila y César Real de la Riva de Chamberí, para prevenir la rotura de tuberías y mejorar la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos.

Estas obras se enlazan con la renovación de las calles Bernardo Dorado y Conde Vallellano ejecutada durante el mandato anterior.

Los trabajos continuarán en las calles San Matías, Santa Rosa de Lima, San Ernesto, Teso de Buenavista y León de Pizarrales.

Con un presupuesto de adjudicación de 369.310,09 euros, en total se renovarán 1.016 metros de tuberías, como ha indicado el Consistorio.

Este año ya se han renovado redes de agua en calles de los barrios Blanco, Chamberí, Chinchibarra, La Vega, Pizarrales, Prosperidad, Vidal, en la calle Gran Capitán y en el paseo de la Estación, y actualmente se ejecutan en El Rollo.