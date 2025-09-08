Arroyo acoge desde este viernes una exposición interactiva para fomentar la ciberseguridad

VALLADOLID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Arroyo de la Encomienda recibirá la próxima semana la visita de una de las exposiciones itinerantes del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España con el objetivo de fomentar buenas prácticas en internet entre los ciudadanos.

La #ExperienciaINCIBE estará en la Casa de Cultura los próximos 12 y 13 de septiembre, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30, con acceso gratuito, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Se trata de un espacio que viaja por toda España y dirigido a toda la población, dentro de una labor educativa que busca elevar los niveles necesarios de cultura en ciberseguridad que cualquier usuario debe poseer para desenvolverse con confianza y seguridad en la era digital.

El expositor está diseñado para todos los públicos, como punto de encuentro para las familias y los centros educativos, así como las empresas. Cuenta con zona informativa, demostrativa y de capacitación, así como de gamificación. En Arroyo ocupará un espacio de 32 metros cuadrados, en la Casa de Cultura (zona Arroyo Joven).