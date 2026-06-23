Ascienden a seis los detenidos, dos de ellos en Madrid, por los registros llevados a cabo en el Ayuntamiento soriano

Agentes de la UCO en el interior del Ayuntamiento de Soria durante el registro. - EUROPA PRESS

SORIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ascienden a seis los detenidos por la Guardia Civil, cuatro en la provincia de Soria y dos en la Comunidad de Madrid, como resultado de las actuaciones practicadas hasta el momento por agentes de la Comandancia de Soria, que están registrando el Ayuntamiento de la capital soriana desde primera hora de la mañana de este martes, además de que se han realizado registros en dos domicilios particulares vinculados a la investigación.

Según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria, no se descarta que puedan producirse nuevas detenciones conforme avancen las horas y en la investigación en curso se investiga la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, todos ellos previstos y penados en el Código Penal español.

Las diligencias continúan abiertas y se encuentran declaradas secretas, por lo que no es posible facilitar más información sobre el contenido de las actuaciones ni sobre las personas investigadas.

La investigación está dirigida por la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a través de su Unidad Orgánica de Policía Judicial, y se lleva a instancia de la Fiscalía de la Audiencia Provincial y bajo la dirección del Tribunal de Instancia Plaza número 3.