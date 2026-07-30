Así queda el cartel definitivo de los conciertos de Fiestas de Valladolid tras sumar al ex 'rolling stone' Ronnie Wood

Archivo - 03 July 2022, United Kingdom, London: English musician Ronnie Wood of the English rock band "The Rolling Stones" performs during the British Summer Time festival at Hyde Park in London. Photo: Suzan Moore/PA Wire/dpa - Suzan Moore/PA Wire/dpa - Archivo

VALLADOLID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejal de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, han anunciado este jueves que el guitarrista de The Rolling Stones Ronnie Wood actuará como artista internacional en la Plaza Mayor el próximo 10 de septiembre dentro de la gira que lleva a cabo junto a su banda y la cantante irlandesa Imelda May.

De esta manera queda completado el cartel de los conciertos gratuitos de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de 2026, que se celebrarán en las noches del viernes 4 de septiembre al domingo día 13 en la Plaza Mayor de la ciudad.

Jesús Julio Carnero ha aseverado que se ha trabajado "mucho" en la "opción" de que sea Ronnie Wood el protagonista del concierto internacional este año y se ha mostrado "satisfecho como alcalde y especialmente en lo personal" con el anuncio.

El músico británico, miembro de The Rolling Stones desde 1975, lleva a cabo este 2026 una gira especial junto a su banda y la cantante irlandesa Imelda May, 'Fearless Tour', "un viaje por algunos de los capítulos esenciales de su carrera", desde su etapa con 'Faces', con "los grandes himnos de The Rolling Stones" y sus composiciones como artista en solitario.

Según el comunicado que ha remitido el Ayuntamiento a los medios de comunicación, Wood ha adelantado que el público podrá disfrutar de canciones como 'Flying', clásicos de The Rolling Stones como 'Hey Negrita' e 'It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It)' y alguna de sus piezas como 'Mystifies Me'.

Antes de integrarse en The Rolling Stones, Wood formó parte de bandas británicas como The Jeff Beck Group y Faces. "Su trayectoria le ha llevado a convertirse en uno de los guitarristas más reconocidos e influyentes de la música contemporánea", ha añadido el Ayuntamiento.

Junto a él estará Imelda May, considerada "una de las voces más carismáticas de Irlanda y una artista con una personalidad única, capaz de fusionar rockabilly, blues, jazz y soul con una fuerza escénica extraordinaria".

Será el único concierto gratuito de la gira de Wood y su banda en España, ya que ofrecerá otra cita en España el 12 de septiembre, concretamente en la Sala Razzmatazz de Barcelona, en ese caso con entradas a partir de 150 euros.

De esta manera se rellena el hueco que faltaba en la programación de conciertos de las Fiestas de este 2026, que comenzarán en la noche del viernes 4 de septiembre, tras el desfile de Peñas y el Pregón, con la fiesta 'Súper Cristongo', que incluirá la actuación de el dúo Marlena y la sesión de los vallisoletanos 'Los del Lío'.

El sábado 5 actuará la gaditana Judeline con su estilo indie-pop, el domingo 6, será la noche del rock añejo nacional con Burning y Obús; mientras que el lunes 7 subirá al escenario Rusowsky, considerado una de las figuras más vanguardistas actualmente en el pop español.

La noche del día de Nuestra Señora de San Lorenzo, 8 de septiembre, será el momento del venezolano Carlos Baute; mientras que el miércoles 9 el protagonismo lo tendrá la música electrónica con las DJ Mestiza, en su fusión con flamenco; y Bego Martín.

Tras el show de Ronnie Wood, su banda e Imelda May, el viernes 11 llegará el concierto de los madrileños Carolina Durante, banda indie española que acumula ya una notable trayectoria de éxitos.

El segundo fin de semana de las fiestas la Plaza Mayor contará con la doble sesión del sábado 12 con la ex Operación Triunfo Ana Guerra y la exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh', Leire Martínez. El cierre del domingo 13 correrá a cargo del expectáculo 'Pura Verdad Flamenco'.

ARTISTAS VALLISOLETANOS

Como habitualmente, la Plaza Mayor reserva su espacio en la programación al "talento vallisoletano", con actuaciones de artistas locales que precederán a los conciertos ya relatados.

Así, el viernes 4 de septiembre actuará Carmen Sánxez, el sábado 5, Sandra Promis --ganadora del certamen Demo Express 2025--; el domingo 6, 'Cianóticas Perdidas'; el lunes 7, el rapero Erik Urano, y el martes 8 serán los ganadores del certamen 'Pequeñas estrellas' los que saltarán al escenario de la Plaza Mayor.

La noche de música electrónica del miércoles 9 contará con el aperitivo del vallisoletano Paco Devotion, mientras que el 10 de septiembre abrirá la noche la compositora y artista MAREF. El viernes 11 la banda de indie rock Bravo Maldonado antecederá a Carolina Durante; tras el sábado 12, cuando no habrá teloneros vallisoletanos, el domingo 13 actuará 'El Pérez' antes de la noche de 'Pura Verdad Flamenco'.

El alcalde de la ciudad ha hecho mención este jueves a lo "complicadísimo" que resulta actualmente configurar un cartel como éste, en el que el Área de Turismo y Eventos trata de "conseguir artistas de categoría, de plena actualidad" y que permitan "darnos la mejor de las experiencias en la Plaza Mayor".

Los cachés están al alza y al mismo tiempo considera que el Ayuntamiento tiene "una responsabilidad" con los costes.

Se trata, ha explicado, de un momento en el que la música en directo "es una moda en ebullición". Por ello, la Plaza Mayor, ha recalcado, "reivindica que los conciertos más allá de lo musical son una experiencia".

Por el momento se conocen las cifras del coste de dos de los conciertos, el de las DJ 'Mestiza' y Bego Martín, con una suma conjunta de 181.500 euros (IVA incluido) y de Rusowsky, 145.200 euros (IVA incluido).