La Asociación de Comercios y Empresas de La Victoria recauda casi 5.000 euros a favor de la Fundación Síndrome de Dravet

Recaudados casi 5.000 euros en la Marcha de La Victoria a favor de la Fundación del Síndrome de Dravet - FECOSVA

VALLADOLID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Marcha Solidaria organizada organizada por la Asociación de Comercios y Empresas de La Victoria, integrada en la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid (Fecosva), ha recaudado 4.933 euros a favor de la Fundación Síndrome de Dravet.

La iniciativa, bajo el lema 'Juntos damos más pasos', se ha celebrado este domingo, 8 de noviembre, con la participación de más de 600 personas, entre familia, grupos de amigos y vecinos, y representación institucional, como la del alcalde, Jesús Julio Carnero, y el concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín.

La marcha ha partido a las 11.00 horas desde la Plaza de la Solidaridad, punto de salida y llegada de un recorrido de 4,44 kilómetros que ha discurrido por diferentes calles del barrio y junto al Canal de Castilla.

La respuesta ciudadana ha superado las expectativas de la organización, con más de 600 dorsales distribuidos, una participación que refleja "la implicación de La Victoria y de todas las personas que han querido aportar su granito de arena para dar visibilidad al Síndrome de Dravet", una enfermedad rara y grave que provoca crisis epilépticas y dificultades en el desarrollo desde la infancia.

La cantidad recaudada se entregará en un talón simbólico por parte de la Asociación de Comercios y Empresas La Victoria a Javier Mateos como delegado de la Fundación en la zona Norte, según ha destacado Fecosva en un comunicado recogido por Europa Press.

Uno de los momentos más esperados de la jornada ha sido el sorteo de regalos celebrado al finalizar la marcha en la Plaza de la Solidaridad. En total, se han repartido más de 50 regalos cedidos generosamente por comercios y empresas del barrio,

La plaza se ha convertido también en un espacio de encuentro y celebración, con música y animación a cargo del speaker Jesús y del DJ Akita.

La presidenta de la Asociación de Comercios y Empresas de La Victoria, Eva Real, ha agradecido la "extraordinaria respuesta" ante esta iniciativa: "Hoy hemos demostrado que el comercio de proximidad es mucho más que comercio: es compromiso, generosidad y comunidad. Esperamos que esta marcha sea el comienzo de muchas más iniciativas para seguir apoyando causas como la Fundación Síndrome de Dravet".