La Asociación de Enfermos de Alzheimer y la pintora Isabel Villar recogen con "honor" las Medallas de Oro de Salamanca

El teatro Liceo de Salamanca se ha llenado este lunes para albergar, a partir de las 20.00 horas, el acto de entrega de las Medallas de Oro de la Ciudad 2018, una edición en la que han sido agasajadas la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y la pintora Isabel Villar Ortiz de Urbina.

El alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido el encargado de hacer entrega de estos reconocimientos, que fueron aprobados por unanimidad del Jurado de Honores y Distinciones de Salamanca y que cada año se entregan para premiar "especiales merecimientos u obras o servicios a favor de la ciudad".

Minutos antes de recibir la medalla, la presidenta y fundadora de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer ha reconocido sentir "un gran honor" por el reconocimiento de la ciudad de Salamanca. "Ha merecido la pena los 30 años de lucha titánica", ha apuntado.

En este sentido, Magdalena Hernández Mediero ha subrayado sobre la asociación que "Salamanca fue la pionera, la que empezó a levantar la voz, para decir al pueblo qué era la enfermerdad de Alzheimer, que era completamente desconocida, ni siquiera los profesionales de la medicina la conocían, no estaba reconocida como enfermedad".

Por su parte, Isabel Villar ha coincidido con la presidenta de la asociación en la "emoción" por el galardón y ha reconocido que la presencia en el Liceo junto a los familiares de personas con alzheimer ha sido "emocionante" para ella, pues su hermana padecíó la enfermedad.

En lo que respecta a su carrera, por la que ha sido reconocida, ha manifestado que sigue pintando con ilusión a pesar de que está "al final de la carrera". "No me quejo, llevo toda la vida haciendo lo que más me gusta, imagínate qué suerte de vida", ha apostillado.

Tras la intervención del concejal Julio López Revuelta, como instructor de los expedientes, y de los discursos de las agasajadas, el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, ha tomado la palabra para agradecer el trabajo durante décadas tanto de la asociación como de la artista.

"Es una satisfacción realizar esta entrega de medallas, son dos mujeres a las que guardo un afecto personal y a las que admiro", ha reconocido el regidor municipal en una intervención en el Liceo, donde también ha insistido en que "sus logros y méritos son más que merecidos".

"Isabel y Magdalena, como presidenta de la asociación, son dos luchadoras, que consiguieron abrir camino, llegaron al corazón de los salmantinos", ha añadido durante un acto en el que han estado presentes, junto a familiares y amigos de las premiadas, distintas autoridades como la consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, María Josefa García Cirac.

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA Salamanca) fue fundada hace 30 años por un grupo de familias afectadas y fue pionera en España en cuanto a la oferta de servicios dedicados a la asistencia del enfermo.

Durante estas tres décadas, esta organización social "se ha volcado" en ayudar a los pacientes y en apoyar a las familias así como informar y sensibilizar a la población en general, ha apuntado el Ayuntamiento de Salamanca.

Con el objetivo de ofrecer más y mejores servicios, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer ha abierto dos centros de día y una residencia. Ha creado, además, varios programas de entrenamiento cognitivo y cursos de formación de todo tipo.

La labor social de esta organización está avalada por la atención a más de 200 enfermos y una plantilla de un centenar de trabajadores especializados, según la información facilitada por el Consistorio.

Sobre Isabel Villar, es una pintora con más de cinco décadas de trayectoria artística. Nacida en 1934 en la ciudad de Salamanca, comenzó a pintar desde edad temprana. Con 14 años empezó a asistir a clases de pintura en la Escuela de Bellas Artes de San Eloy, donde obtuvo los Premios de Pintura y Dibujo.

Posteriormente se trasladó a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde completó su formación. Compartió estudios y amistad con Alfredo Alcaín, Antonio Zarco, Ángel Doreste, Vicente Vela o Eduardo Sanz.

Además de exposiciones individuales y colectivas, su obra está también en una veintena de museos y colecciones, desde el Reina Sofía hasta la Biblioteca Nacional. Isabel Villar es "una reconocida artista en España y su obra es muy valorada", ha apuntado el Consistorio.

