La astronauta e investigadora Sara García: "Me da miedo que personas con poder cuestionen la ciencia"

La leonesa, que participa en el Foro de la Cultura en Valladolid, sueña con una misión espacial dedicada a la investigación biomédica

VALLADOLID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La astronauta e investigadora leonesa Sara García Alonso, que participará en la VIII edición del Foro de la Cultura en Valladolid, considera "muy preocupante" que "personas con tantísimo poder" como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "cuestionen el método científico".

"Esto me da miedo", ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su implicación en el Foro de la Cultura, donde charlará junto a la atleta olímpica Adiaratou Iglesias y la rapera Sara Socas en una conversación denominada '¿Quién dijo miedo?', moderada por la periodista Nerea Pérez de las Heras.

Cuestionada por sus miedos al hilo de la temática del ciclo y en relación con posturas y discursos políticos contra la ciencia, García ha defendido que el método científico es el "sistema más fiable", la "base de todo", a la que hay que "agarrarse" frente a aquellas posturas que "empiezan a florecer" y se "guían por respuestas simples y populistas a problemas realmente complejos".

En este sentido, ha advertido de que los problemas no se arreglan con "fórmulas mágicas ni de la noche a la mañana" y ha alertado sobre el impacto "mundial y social" que puede tener este discurso que cuestiona la ciencia. "Es verdaderamente dramático", ha expresado.

"Ese discurso de negar la ciencia y de intentar dar soluciones que está clarísimo que no funcionan, que se basan en creencias, intuiciones y en intereses, no funcionaría en ningún país. Si llegase ese discurso a España también sería un problema para nosotros", ha agregado al respecto.

Esta cuestión se encuentra entre sus miedos, una temática que abordará en su intervención en el Foro de la Cultura desde su perspectiva como futura candidata a astronauta con opción de salir al espacio, pues se ha entrenado durante dos meses con el primer grupo de la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA), o como investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), actividad que ha retomado recientemente.

En este contexto, ha apuntado que relaciona el miedo con la "incertidumbre", de manera que intenta gestionar esto estando "preparada". "Cuando miras a ese miedo a los ojos y te enfrentas a él, suele ser mucho más pequeño", ha reflexionado, para confesar que en la actualidad otro de sus "mayores miedos" es "no estar a la altura de las circunstancias" en el caso de que le asignen una misión espacial.

Y es que, tal y como ha explicado, prepararse para un proceso de este tipo supone un "entrenamiento muy difícil y muy concentrado en el tiempo" para, una vez en el espacio, "desempeñar las tareas asignadas de manera eficaz".

"Si yo participo en esa misión, de alguna manera estoy representando a la ciencia, estoy representando a mi país y a toda la apuesta que están haciendo por sacar adelante esa misión. Esa carga de responsabilidad, porque al final también hay futuras generaciones que se están viendo reflejadas en el trabajo, me genera mucho respeto", ha apostillado.

No obstante, su "gran sueño", tras varios cumplidos en los últimos años después de convertirse en la primera mujer española seleccionada para la reserva de astronautas de la ESA, es, precisamente, que le encomienden una misión espacial dedicada a la investigación biomédica, algo que puede suceder en un futuro cercano.

"Está sobre la mesa, lo que es algo bastante increíble considerando que es un sueño un poco extraordinario en el sentido literal y no en la mano de mucha gente, pero ahora existe la posibilidad", ha detallado, para precisar que aún así "es difícil porque son muchos factores los que tienen que darse".

Una misión de este tipo aunaría las dos pasiones de García, quien ha dedicado también varios años de su vida a la investigación contra el cáncer, lo que inevitablemente la ha llevado a utilizar su "altavoz" para "promover los beneficios" de la ciencia y servir de "figura" para niños y, sobre todo, niñas.

"Me dicen que mi ejemplo les ha inspirado para perseguir carreras científicas o incluso para cambiar de sector (...). Se ha convertido en una tarea muy importante y que me llena de orgullo", ha indicado, para reivindicar la presencia de las mujeres en este sector, una cuestión en la que, a su juicio, se han dado "pasos" pero sobre lo que no se puede "bajar el listón".

"ROMPER ESTEREOTIPOS"

En este sentido, ha abogado por hacer un "esfuerzo colectivo" a nivel educativo para "romper estereotipos y sesgos", al tiempo que ha demandado políticas para "remar en esta dirección" de "visibilizar a las mujeres" y garantizar la "conciliación", de manera que ellas puedan llegar "a puntos a los que originalmente solo llegaban hombres".

Igualmente, García ha reclamado incrementar la apuesta del Gobierno por la investigación científica, si bien ha aplaudido que tras "décadas" en las que esta ha estado "muy maltratada" por "recortes" que la llevaron a una situación "bastante dramática", ha notado "un cambio".

"Se está invirtiendo muchísimo más", ha ensalzado, para hacer hincapié en que también se están abordando "otros problemas" que los investigadores han afrontado "durante décadas", como las "trabas burocráticas, la pérdida del talento, las dificultades para promocionar o la concatenación de contratos".

La investigadora, quien ha llamado a tener en cuenta que este cambio "lleva tiempo", ha resaltado así que el I+D+i "es la base": "Siempre va a hacer falta invertir cantidades importantes, porque afecta a todos los sectores de un país, lo sostiene".

García, quien recientemente también ha publicado su primer libro, 'Órbitas', ha puesto en valor, por otro lado, la divulgación y la promoción del pensamiento, lo que se patenta en "espacios para el diálogo" como el de Foro del Cultura, que invita a "apreciar todas las perspectivas", "abrir la mente", "coger nuevas ideas" y "conocer a nuevas personas".

ABOGA POR LA "UNIDAD"

A su juicio, este tipo de iniciativas aboga por "avanzar todos juntos como sociedad". En este sentido, ha destacado que es "más lo que une que lo que separa", por lo que ha respaldado "debatir sobre todo tipo de temas que, de alguna manera, interpelan a cada uno de los ciudadanos".

Por otra parte, la astronauta e investigadora ha agradecido el "orgullo" que ha manifestado su ciudad, León, por sus logros y los del también leonés Pablo Álvarez, astronauta español de la ESA ya certificado -- es el segundo astronauta español tras Pedro Duque--.

Respecto a estas raíces, García ha señalado que le "tira la tierra", si bien ha reconocido que lo gusta "ser tan localista", por lo que pese a su "orgullo cazurro", no hace "distinciones" sobre su pertenencia: "Soy de León y a mucha honra, soy de Castilla y León y a mucha honra, soy de España y a mucha honra, soy de Europa y a mucha honra, y soy del planeta Tierra, a mucha honra".

En este sentido, y en relación con la autonomía reivindicada por parte de la población leonesa, ha preferido no posicionarse "directamente" y ha señalado que puede "entender los sentimientos que tienen distintos colectivos" y "empatizar con ellos". "Yo siempre abogaré por la unidad y por la inclusión", ha concluido.