El atleta Abel Antón entrega 3.000 euros de Fundación Adecco a ANDE Soria

Abel Antón entrega el cheque de 3.000 euros a ANDE Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Abel Antón ha entregado a ANDE Soria un cheque de 3.000 euros, cantidad que el atleta soriano ha recibido de la Fundación Adecco como reconocimiento a su compromiso social.

Esta entrega se enmarca dentro de la Carrera de las Capacidades que organiza la Fundación Adecco, y que este año tendrá lugar el 31 de mayo en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga. La cita de Madrid, en concreto, será en Alcobendas, cuyo Club de Atletismo Popular colabora en la organización.

Antón ha entregado ese cheque de 3.000 euros a ANDE Soria para colaborar en los gastos de esta asociación que trabaja con alrededor de 60 personas con discapacidad intelectual para ayudar a su inclusión a través de actividades de ocio, tiempo libre y deporte.

Antón ha entregado el cheque al presidente de honor de ANDE Soria, Andrés Soto, quien ha mostrado el agradecimiento de la asociación y de todos sus beneficiarios.