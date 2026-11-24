Las atracciones infantiles de Navidad comenzarán a funcionar este jueves en la ciudad de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las atracciones infantiles de Navidad comenzarán a funcionar este jueves en la ciudad de León tras el acto de encendido de la iluminación navideña, programado para las 18.30 horas, y permanecerán abiertas hasta el próximo 10 de enero.

En total, esta Navidad se instalarán 16 atracciones mecánicas. Tres estarán ubicadas en la calle de Los Museos, detrás de la Diputación y del Edificio Botines; otras tres en el aparcamiento de Santa Nonia, junto a Correos y frente a la Iglesia; tres en la plaza Padre Javier de Valladolid, en las inmediaciones de El Corte Inglés; tres en la plaza de San Marcos, junto al quiosco; dos en la glorieta de Guzmán El Bueno, al lado del templete de música y dos en avenida de los Reyes Leoneses, en la acera frente al Auditorio Ciudad de León.

El horario será de tarde los viernes, sin coincidir con las horas lectivas, y de mañana y tarde los fines de semana, festivos y durante las vacaciones escolares, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La hora de cierre será a las 22.00 horas y los sábados entre las 17.00 y las 18.00 horas se establecerá la 'hora silenciosa', en la que se reducirán las luces intermitentes y se bajará la música para evitar la sobrecarga sensorial y que las atracciones sean también accesibles a niños con necesidades especiales. El precio por viaje, independientemente de la atracción, será de un euro y medio.