Fallece el hombre atropellado por un camión en la travesía de Pedrajas (Valladolid)

Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del Sacyl
Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del Sacyl- 112
Europa Press Castilla y León
Actualizado: lunes, 28 septiembre 2026 12:37
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VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 70 años ha fallecido tras ser atropellado por un camión en la travesía de la localidad vallisoletana de Pedrajas de San Esteban, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

   Según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el suceso se ha registrado a las 10:57 horas de este lunes, cuando un camión ha atropellado a un varón de unos 70 años a la altura del número 91 de la Avenida España, de Pedrajas.

   Hasta el lugar se ha desplazado la policía local de Pedrajas de San Esteban, agentes de Tráfico y de Sacyl, que ha movilizado entre otros recursos un helicóptero medicalizado.

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