La Audiencia de Salamanca confirma la prisión provisional de la investigada por la muerte de su pareja.

SALAMANCA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Salamanca ha confirmado la situación de prisión provisional, comunicada, sin fianza de la mujer detenida por la muerte de su pareja con un arma blanca en una vivienda del barrio de Garrido el pasado mes de mayo atendiendo a la gravedad del delito, a los indicios existentes sobre la autoría y al riesgo de fuga.

La Sala rechaza el recurso interpuesto por el abogado de la investigada, que reclamaba su libertad y la nulidad de la causa, y confirma el auto dictado por el magistrado instructor, el titular de la plaza 4 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Salamanca, por entender que no han cambiado las circunstancias que éste tuvo en cuenta cuando adoptó tal decisión ya que persisten "indicios racionales" de que la mujer discutió con su pareja y le asestó una puñalada mortal en el pecho.

La Audiencia salmantina recuerda que el delito que se le imputa, homicidio, está penado con hasta 15 años de prisión y que la "gravedad de la posible pena fundamenta de modo razonable el riesgo de fuga", riesgo que no queda neutralizado por el arraigo esgrimido por su defensa para reclamar su puesta en libertad, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

"El arraigo ordinario de una persona a un lugar tampoco es motivo irrefutable de ausencia de riesgo de fuga", señala el auto, en el que se añade que "puede ocurrir que la vida de la investigada haya transcurrido de modo ordinario en Salamanca, mientras que ante la perspectiva de una larga privación de libertad opte por ausentarse, sin que esta posibilidad sea difícil en la actualidad".

Los magistrados insisten en que la prisión de la sospechosa del crimen es una medida "provisional" y "proporcionada", a la vista del posible delito y autoría. Y rechazan que las decisiones del magistrado instructor, hayan provocado una situación de indefensión que pudiera justificar la nulidad reclamada por el letrado defensor. La Subdelegación del Gobierno ha confirmado la detención de una mujer en Salamanca tras acuchillar mortalmente a un varón, que era su pareja sentimental.

Los hechos se produjeron sobre las 06.45 horas del pasado día 18 de mayo cuando un alertante llamó al 112 para avisar de la agresión a un varón en un domicilio de la calle Petunias de Salamanca con un arma blanca, al parecer un cuchillo.

El centro de emergencias 1-1-2 dio aviso del incidente a Policía Local de Salamanca y Cuerpo Nacional de Policía, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil.

El personal sanitario, trató de reanimar a la víctima, nacida en 1975, que finalmente falleció, mientras que fue detenida su pareja, una mujer nacida en 1982, como presunta responsable de la muerte.