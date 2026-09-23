AUGC cuestiona a Interior por financiar comisarías en Valladolid mientras los municipios costean los cuarteles

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Valladolid ha criticado la "nula inversión" del Ministerio del Interior en la Guardia Civil de la provincia, frente a los recursos que destina a Valladolid capital y Medina del Campo, localidades con competencia de la Policía Nacional.

La organización ha cuestionado, a través de un comunicado remitido a Europa Press, en qué se emplean los impuestos de los más de 200.000 residentes en el resto de la provincia a los que el Instituto Armado debe proteger.

La asociación ha puesto como ejemplo la reciente licitación por parte del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín para construir un nuevo cuartel por 1,5 millones a cargo de los presupuestos municipales.

Una decisión que se suma a la adoptada por el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda para costear otras dependencias por 1,8 millones ante la falta de inversión estatal, recordando además que el último cuartel construido por el Ministerio en la provincia fue el de Cabezón de Pisuerga hace 25 años.

En contraposición, AUGC ha remarcado que en la capital y en Medina del Campo es el Ministerio del Interior el que asume las infraestructuras policiales, como la dotación de 17,5 millones de euros en el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (PLISE) 2025-2029 para la nueva Jefatura Superior o los dos millones para la comisaría medinense.

Asimismo, ha recordado los 7,8 millones invertidos en la comisaría de Parquesol en 2011 y otros 3,7 millones en las dependencias de la calle Gerona.

A la carencia de instalaciones se añade la falta de medios materiales e infraestructuras de formación, pues la Guardia Civil no dispone de galerías de tiro de fuego real ni virtual como la Policía Nacional en Delicias, teniendo que alquilar el campo de tiro El Rebollar a la Federación de Caza.

Igualmente, ante la ausencia de un tatami, los agentes han tenido que solicitar al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda la cesión de un espacio en su centro cívico para realizar la instrucción del Plan Anual de Técnicas de Intervención Operativa (PATIO).

Por último, la organización ha alertado del riesgo que supone para los agentes y los ciudadanos el incremento de hechos violentos con armas blancas, toda vez que la Guardia Civil en Valladolid solo cuenta con dos pistolas eléctricas tipo TASER, frente a las más de 30 de las que dispone la Policía Nacional.

Ante esta situación, AUGC se ha dirigido al subdelegado del Gobierno en la provincia para exigir explicaciones sobre el destino de la inversión pública.