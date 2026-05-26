AUME reclama vivienda, transporte y empleo para las familias antes de la llegada de militares a Monte la Reina (Zamora)

ZAMORA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha reclamado vivienda, transporte, atención sanitaria, recursos educativos y empleo para las familias antes de la llegada de los militares a Monte la Reina (Zamora).

El colectivo le ha trasladado estas peticiones al Ayuntamiento de Toro en una reunión mantenida el viernes pasado con su alcalde, Carlos Rodríguez, en la que el primer edil confirmó que Toro "se encuentra en disposición" de dar atención a las necesidades de los militares que en los próximos años se desplacen a la zona.

En ese sentido, ha explicado la asociación, Rodríguez apuntó que hay varios proyectos de construcción de vivienda en marcha y los centros educativos del municipio cuentan con plazas disponibles para absorber gran parte de las potenciales necesidades.

Toro dispone además, según transmitió Rodríguez a los militares, de un centro de salud de poca antigüedad y de capacidad suficiente para la atención sanitaria.

Con respecto a la promoción del empleo, el alcalde comunicó que actualmente la tasa de paro en el pueblo es "prácticamente inexistente" y que "existen varias empresas de la zona con planes de crecimiento a futuro, por lo que en un futuro inmediato habrá una amplia oferta de empleo".

Por lo que refiere al transporte, el alcalde de Toro abrió la puerta a una línea de autobús urbano desde Toro hasta la futura base militar, cuestión que todavía tendrán que estudiar ambas partes.

Los militares y el Ayuntamiento se han comprometido a realizar un seguimiento de la situación con reuniones periódicas a lo largo de los próximos meses.