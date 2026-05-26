Aumenta un 3,0% la inflación industrial en abril, quinto menor incremento del país donde crece un 8,3%

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VALLADOLID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Castilla y León subieron un 3,0 por ciento en abril en relación al mismo mes del año anterior, 5,3 puntos menos que en España donde repuntaron un 8,3 por ciento, su mayor alza interanual en este caso desde diciembre de 2022, tras dispararse los precios de coquerías y refino de petróleo en un 70,1 por ciento, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Castilla y León ha anotado en concreto el quinto menor incremento de los precios industriales que aumentaron en todas las comunidades en abril. Las tasas más altas se dieron en Andalucía (21,8 por ciento), Región de Murcia (15,6 por ciento) y País Vasco (13,3 por ciento) mientras que Aragón (1,3 por ciento), Comunidad Foral de Navarra (1,5 por ciento) y Extremadura (1,8 por ciento) presentaron los menores aumentos.

Y en valores mensuales (abril sobre marzo), la inflación industrial subió un 0,6 por ciento en Castilla y León, menos de la mitad que en España donde crecieron un 1,7 por ciento tras encarecerse un 10,3 por ciento el refino de petróleo y subir un 15,4 por ciento los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes y plásticos.

En Castilla y León el único descenso de los precios industriales respecto al mes anterior se anotó en la partida de energía (-0,3 por ciento) con subidas en el resto: bienes intermedios (1,4 por ciento) y bienes de consumo y de equipo (0,3 por ciento en los dos casos).

En términos interanuales los precios industriales han crecido en todas las partidas, con especial incidencia en la energía (5,3 por ciento), seguida de los bienes intermedios (4,4 por ciento), bienes de consumo (2,0 por ciento) y bienes de equipo (0,9 por ciento).