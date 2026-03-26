Autismo CyL reclama el reconocimiento específico del trastorno, más conciertos, plazas y espacios de atención educativa

El presidente del CES, Enrique Cabero, en el atril momentos antes de la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 2026 con la presidenta de la Federación Autismo, Carmen Calvo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Autismo Castilla y León ha reivindicado el reconocimiento específico del autismo para una mejor atención, más plazas en centros de día y viviendas tuteladas así como espacios para la atención en el ámbito educativo y un incremento de los conciertos para poder atender adecuadamente estos recursos y servicios para las personas con este trastorno.

Así lo ha señalado la presidenta de la Federación, Carmen Calvo, durante la celebración de una jornada en el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora el 2 de abril.

En el marco de esta jornada se ha presentado la campaña nacional 'Menos juicios. Más apoyos', que invita a mirar con empatía y evitar juicios precipitados ante comportamientos que pueden resultar diferentes o inesperados.

En este marco, Carmen Calvo, en línea con la reivindicación de Autismo España, ha reclamado el reconocimiento del autismo como una discapacidad específica, que supondría acceder a una atención específica y especializada.

"Porque el trastorno del espectro del autismo necesita que las personas con autismo tengan profesionales que estén preparados y cualificados para poder atenderlos, no es un trastorno cualquiera, es muy variable, la atención es muy personalizada y necesitamos personal específico y especializado y muchos más recursos", ha señalado Calvo.

La presidenta de la Federación ha asegurado que la realidad es que "todas" las personas con autismo necesitan un apoyo en algún momento de su vida, pero otros lo requieren 24 horas siete días a la semana y ha insistido en que las personas que lleven a cabo el tratamiento tienen que estar "preparadas y cualificadas" y sin ese reconocimiento específico es "muy difícil" avanzar en esa atención especializada.

Además de esta cuestión que se reclama en todo el territorio nacional, Carmen Calvo ha afirmado que las necesidades en Castilla y León --donde se estima que 25.000 personas son "muchísimas", pero fundamentalmente más conciertos de aulas, espacios para prestar atención específica en los coles, más plazas de centro de día y para viviendas y pisos tutelados y "muchísimos más conciertos para poder mantener estas plazas y estos servicios".

Calvo ha recordado que la Federación autismo agrupa a diez entidades y cuenta con más de 47 puntos de atención en la Comunidad en los que se atiende a más de 2.000 personas pero el apoyo familiar llega a prácticamente 5.000 personas con autismo y sus familias.

NO JUZGAR

En referencia a la campaña en la que se reclaman "menos juicios y más apoyos", la presidenta de la Federación ha explicado que, en la infancia, la familia de un autista se siente "juzgada" y "cuestionada", lo que provoca una carga emocional importante.

Por otro lado, cuando las personas son adultas, dependiendo del nivel que tenga la persona y en la medida en la que sea capaz de reconocer que la están juzgando "constantemente" y que le están diciendo "que hay algo de ella que no está bien" provoca un efecto en la autoestima realmente importante.

En el caso de los chicos que no tienen capacidad de decisión y que están más seriamente afectados, las familias sufren "constantemente" el "rechazo" hacia esos adultos con autismo que tienen una manera diferente de comportarse en la sociedad.

"Por eso el empeño en mirarlos con empatía, no juzgarlos y, simplemente, si no somos capaces de ayudar, pues no hagamos nada", ha explicado Carmen Calvo, quien ha añadido que "siempre es mejor una ayuda", pero si no se es capaz o no se entiende en qué manera se puede "echar una mano" en ese momento no hay que juzgar.

A la jornada han asistido el presidente del CES, Enrique Cabero; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; el director general de Personas Mayores, Discapacidad y Atención a la Dependencia, Eduardo García Brea, y el presidente del Cermi Castilla y León, Francisco Sardón, quienes han atendido a los medios de comunicación junto a Calvo minutos antes de la celebración de la jornada.

En este contexto, Cabero ha destacado el trabajo que "intensamente" lleva a cabo la Federación para dar a conocer plenamente lo que es el trastorno del espectro autista, qué ha de suponer también para la actuación de los poderes públicos y para la concienciación de la sociedad y se ha comprometido a difundir a través del CES a todas las asociaciones y organizaciones la campaña que pide "menos juicios y más apoyos".

Enrique Cabero ha incidido en las recomendaciones que hace el CES en torno al autismo porque, aunque sabe que la Junta y el Gobierno central trabajan en la materia considera que hay que "relanzar" las políticas en la materia y los presupuestos vinculados a ellas.

COORDINACIÓN

Como "eje clave" de esas recomendaciones, el presidente del CES ha señalado la coordinación de aspectos que suelen estar gestionados desde distintos ministerios o consejerías como la educación, las políticas sociales, servicios sociales y la sanidad.

"La coordinación de lo sociosanitario, de lo educativo, que es tan importante ya no sólo por el proceso educativo sino por la detección precoz del autismo, fundamental en su seguimiento posterior, debe exigirnos nuevos esfuerzos", ha insistido.

Por su parte, Francisco Sardón ha incidido en que en la actualidad se sigue hablando más del "estigma" que padecen las personas con autismo y sus familias que todo el potencial y las capacidades que tienen, un talento que tanto la Comunidad como España "no se puede permitir el lujo de no aprovecharlo".

En representación de la Junta, Eduardo García Brea ha ensalzado la labor de las asociaciones de autismo y papel "fundamental" y ha recordado que el Gobierno regional el año pasado se destinaron 7,3 millones de euros a su apoyo, unos fondos que sirvieron para atender en centros de día, en viviendas, llevar adelante programas dirigidos a la integración social, programas de apoyo a las familias y también de inserción social, además de hacer obras y adquirir equipamiento.

Por otro lado, el delegado del Gobierno en Castilla y León ha recordado que el Ejecutivo central trabaja desde hace tiempo a través de diferentes ministerios, pero sobre todo con la puesta en marcha de la Estrategia Española en Trastorno del Espectro del Autismo 2023-2027, dotada con más de 40 millones.

Nicanor Sen ha destacado los fines que persiguen las administraciones públicas pero también las familias, asociaciones, entidades y profesionales.

En este sentido, ha asegurado que para el Gobierno es "importantísimo" promover el conocimiento y el respeto de las personas con autismo y favorecer la prevención, el diagnóstico precoz y abordar de una forma integral la salud de estas personas, contribuir a su inserción social, a una educación plena e inclusiva y la inserción laboral y de "calidad".

"Y no podemos olvidarnos nunca también de favorecer el acceso a la justicia y el empoderamiento de los derechos de todas estas personas y también, como no, invertir en investigación, invertir en formación y también en innovación", ha agregado.