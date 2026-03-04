Auto de imputación por quebrantamiento de condena contra el preso fugado de Valladolid y sus presuntos cómplices

Archivo - Centro Penitenciario de Villanubla, en Valladolid - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALLADOLID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La magistrada-juez del Tribunal de Instancia número 3 de Valladolid ha dictado el auto de imputación por delito de quebrantamiento de condena contra Ángel B.M, el narcotraficante que protagonizó una sonada fuga del centro penitenciario de Villanubla en febrero de 2025.

La resolución judicial, que acuerda transformar las presentes diligencias en procedimiento abreviado, también se dirige contra otros cuatro investigados--Alex R.D, Daniel B.I, Cristian B.B. y María Pilar I.H--por su presunta colaboración necesaria en la evasión, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas.

Los hechos ocurrieron entre las 11.00 y las 11.30 horas del 14 de febrero de 2025. El procesado, que cumple una condena de 20 años de prisión y cuya fecha de salida estaba prevista para 2043, logró escapar ocultándose en el equipaje que portaban los otros tres internos investigados, quienes salían en libertad ese mismo día.

La instructora señala que la fuga se produjo con la "connivencia" de estos reclusos y aprovechando la "falta de control" de los funcionarios del centro. Posteriormente, el fugado habría contado con el apoyo de María Pilar I, propietaria de un vehículo BMW empleado para completar la huida.

Esta decisión judicial supone un paso decisivo tras una investigación que comenzó hace más de un año. Ángel B.M, vinculado al clan de 'Los Hilarios', permaneció en paradero desconocido durante casi ocho meses hasta su detención el pasado 1 de octubre de 2025. El narco fue localizado por la Policía Nacional en un restaurante de una gasolinera en la provincia de Toledo.

Durante el proceso, los colaboradores negaron ante la jueza su participación en los hechos, manteniendo que abandonaron el penal de forma regular tras cumplir sus condenas por delitos contra la propiedad. Sin embargo, las grabaciones videográficas y las declaraciones policiales han permitido a la magistrada considerar que existen indicios suficientes de un delito de quebrantamiento de condena.

El fugado, en una declaración por videoconferencia prestada el pasado día 19 de febrero desde Murcia, se limitó entonces a reconocer ante la jueza de Instrucción número 3 la autoría del delito que ahora se le imputa.

CONSECUENCIAS

La fuga de "película" de Benito Moreno tuvo importantes repercusiones en la gestión penitenciaria vallisoletana. Apenas veinte días después de la evasión, el Ministerio del Interior ordenó el cese del director de la cárcel de Villanubla, Carlos Blanco, quien llevaba dos décadas en el cargo.

Instituciones Penitenciarias atribuyó en su momento lo sucedido a un "fallo multiorgánico" en los protocolos de seguridad de la prisión, ya que el interno logró burlar hasta tres controles antes de ganar la calle.

Con la notificación de este auto, se da traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que, en un plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral y presenten sus respectivos escritos de acusación.