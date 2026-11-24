Sección tipo del nuevo viaducto de Tremor (León). - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

LEÓN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministras y Ministros ha autorizado este martes la licitación del contrato de obras para la construcción del nuevo viaducto de Tremor en la A-6, en el término municipal de Torre del Bierzo (León), por 62,8 millones de euros (IVA no incluido).

Este viaducto se sitúa en el kilómetro 355,8 de la autovía A-6 y salva el valle formado por el río Tremor, a una altura de unos 90 metros sobre el cauce del mismo. En los últimos años ha sido objeto de una inspección especial y estudios para analizar su estado de conservación y se ha instalado instrumentación de auscultación para la monitorización en tiempo real de su comportamiento estructural.

Con base en las conclusiones de los estudios se ha optado por la construcción de dos nuevas estructuras, una por calzada, de nueva planta y que sustituirán al actual viaducto de Tremor. Para ello se proyecta una variante de trazado sensiblemente paralela al existente, que permitirá reducir significativamente la afección al tráfico de la A-6 durante la ejecución de las obras.

Además, esta alternativa permitirá mejorar los parámetros de trazado en la zona comprendida entre los kilómetros 355 y 356,9 de la autovía A-6, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El nuevo viaducto de Tremor, de 480 metros de longitud dividida en ocho vanos de 55+5 por 65 + 55 + 45 metros, se sitúa al sur del actualmente construido, inscrito en una curva circular de radio 1.250 metros que mejorará las condiciones de seguridad vial con respecto a la vía actual.

Estructuralmente, el viaducto está compuesto por dos cajones de hormigón pretensado que se ejecutan de manera independiente y sucesiva y, posteriormente, se unen para unificar la plataforma de la autovía.

De este modo, la plataforma del nuevo tablero tiene una anchura total de 27 metros, a semejanza de la actual plataforma de la autovía, dividida en las calzadas para cada uno de los sentidos de la circulación mediante un pretil simplemente apoyado en el eje de separación de las calzadas, de forma que se permita la gestión conjunta de la totalidad de la anchura del tablero en caso necesario.

HIPOTÉTICA FUTURA AMPLIACIÓN

Esta sección transversal permitiría una hipotética futura ampliación a un tercer carril sobre la estructura, con unas dimensiones para cada una de las calzadas de un metro (arcén) + 3 por 3,5 (tres carriles) + un metro.

Las pilas son dobles y cada una de ellas sostendrá uno de los cajones del tablero. Se han diseñado con forma octogonal para reducir en empuje transversal de viento a la vez que se mantiene una inercia adecuada. Su anchura es constante de seis metros y su canto es de 2,30 metros, aunque su altura varía entre los 26,5 metros de la pila P-7 y los 85,5 metros de la pila P-5