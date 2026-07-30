Autorizados 1,5 millones para hacer frente a los focos de enfermedad de Newcastle en explotaciones avícolas

VALLADOLID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental destinará 1,5 millones al sacrificio, retirada y eliminación de las aves afectadas por la enfermedad de Newcastle, así como a la limpieza y desinfección de las instalaciones, con el fin de contener su propagación y minimizar el impacto económico sobre los ganaderos.

El departamento autonómico ha informado hoy en Consejo de Gobierno de la declaración de emergencia que permite actuar "con la máxima rapidez" ante la aparición de focos de esta enfermedad, cuya elevada capacidad de difusión exige la adopción inmediata de las medidas previstas en la normativa europea y nacional de sanidad animal.

"El objetivo es erradicar la enfermedad, evitar su propagación a otras explotaciones y proteger al conjunto del sector avícola de Castilla y León", detalla la Junta en un comunicado.

Esta enfermedad no supone un riesgo para la salud pública, ya que no se trata de una zoonosis y no afecta a las personas. No obstante, su aparición conlleva importantes consecuencias para la sanidad animal y para la actividad económica del sector avícola, al implicar severas restricciones al movimiento y comercialización de aves y productos avícolas, añaden desde la Consejería.

Por este motivo, la Junta asumirá los gastos derivados de estas actuaciones excepcionales, para "evitar" así que recaigan sobre los titulares de las explotaciones afectadas y "contribuir" a paliar el importante perjuicio económico que supone el sacrificio obligatorio de los animales como medida de control sanitario.

La actuación se produce tras la confirmación oficial, el pasado 15 de junio, del primer foco de enfermedad de Newcastle en Castilla y León en una explotación de pollos de engorde ubicada en el municipio vallisoletano de Aldea de San Miguel. Conforme a la normativa europea, la confirmación de un foco obliga al sacrificio inmediato de las aves afectadas y a la posterior destrucción de los animales y de los materiales de riesgo, así como a la limpieza y desinfección de las instalaciones bajo supervisión veterinaria oficial.