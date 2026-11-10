Auvasa fija servicios mínimos de cerca del 30% en líneas ordinarias y de hasta el 75% en las especiales

Archivo - Un autobús de la línea 1 de Auvasa en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de transporte en autobús de Valladolid, Auvasa, ha fijado servicios mínimos para la jornada de huelga general convocada para este miércoles por el Sindicato de Vivienda y a la que se han sumado UGT, CCOO y CGT, que prevén contar con un 38,3 por ciento de la plantilla de conducción, de media, en términos generales, aunque los porcentajes varían del 75,7 por ciento en servicios especiales de mañana y el 26,6 por ciento en las líneas ordinarias matinales.

Según han informado fuentes municipales, ante la incidencia que se considera podría tener en el sector público del Ayuntamiento de Valladolid, este lunes se estableció la relación de sectores esenciales y de servicios mínimos establecidos para garantizar el mantenimiento de los mismos. Una decisión que como ha recalcado en declaraciones remitidas a Europa Press el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, busca garantizar lo "indispensable" de manera "proporcionada".

En el caso concreto de Auvasa, se fijan servicios mínimos de una media del 40 por ciento del personal en el sector de conducción, un 50 por ciento en Inspección; un 20 por ciento en las áreas de Taller, Servicios centrales de movilidad, Dirección Financiera y Dirección de Personas; un 33 por ciento en el área jurírica y contratación; y un 25 por ciento en de tecnología de la información y comunicación.

En cuanto a los conductores, el porcentaje medio es el 38,3 por ciento --40,4 por ciento en turno de mañana y 35,6 por ciento en turno de tarde--, pero con diferencias entre los tipos de servicio.

La empresa municipal busca mantener las expediciones y horarios habituales de las líneas especiales a polígonos industriales, líneas matinales, universitarias y lanzaderas a los barrios, además de las líneas 4, 10, 14, 16, 24 y 26, en las que se convoca a trabajar a un total de 28 conductores en horario de mañana --en un día laborable normal son 37-- (75,7 por ciento); y a 12 en horario de tarde, lo que supone un 63 por ciento de los 19 habituales.

Respecto al resto de las líneas ordinarias, los servicios mínimos tratan de dar una oferta de servicios "asegurando los horarios de salida de las primeras expediciones y manteniendo una frecuencia de paso equilibrada a lo largo de la jornada", con un total de 2 vehículos asignados a servicios mínimos en los turnos de mañana y tarde en las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 18/19, lo que supondrá un porcentaje de entre un 16,7 y un 40 por ciento en función de la línea.

Las líneas C1 y C2 contarán con tres vehículos, por lo que en este caso los servicios mínimos serán de entre un 33,3 y un 50 por ciento; y la línea H sólo tendrá un vehículo, frente a los 3 que suele tener un día laborable en turno matinal y los dos en turno de tarde.

En resumen, en las líneas ordinarias los servicios mínimos serán de un 29,4 por ciento en horario matinal y de un 26,6 por ciento por la tarde.

Por otro lado, el aparcamiento de la Plaza Mayor, gestionado por Auvasa, contará con una persona por turno de trabajo de manera que "se asegure la prestación del servicio, así como la seguridad y mantenimiento del mismo".