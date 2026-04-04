Auxiliada y evacuada una mujer de 80 años al sufrir un síncope en la Laguna de Cebollera (Soria)

Auxilian a una mujer de 80 años que sufrió un episodio de síncope en las inmediaciones de la Laguna de Cebollera. - SUBDELEGACIÓN

SORIA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Soria ha auxiliado y evacuado a una mujer de 80 años que sufrió un episodio de síncope en las inmediaciones de la Laguna de Cebollera, en una zona de difícil acceso para los servicios de emergencia, según informa la Subdelegación del Gobierno.

Se recibió aviso a través del Servicio de Emergencias 112 informando de la situación, si bien no se pudo determinar con exactitud la ubicación de la afectada debido a problemas de comunicación con el alertante.

De inmediato, se activó un dispositivo de búsqueda en la zona. Se desplazaron varias patrullas que iniciaron la localización de la mujer en un entorno natural con limitaciones de acceso. Los agentes lograron localizar a la afectada, quien se encontraba consciente, aunque presentaba mareos al intentar incorporarse. Los efectivos permanecieron en todo momento a su lado, prestándole una primera atención y garantizando su seguridad hasta la llegada de asistencia sanitaria.

Dada la imposibilidad de acceso directo de la ambulancia hasta el punto exacto, Central COS Soria y los agentes que se encontraban en el lugar coordinaron con el 112 el traslado de los servicios sanitarios hasta el aparcamiento más cercano, y organizaron posteriormente el acceso hasta la víctima.

Finalmente, a las 17.18 horas, los efectivos de la Guardia Civil, con el apoyo del personal sanitario, procedieron a la evacuación de la mujer hasta la ambulancia, siendo trasladada posteriormente al Hospital de Soria para su valoración médica.