Auxilian a un varón tras caerse de un árbol y dañarse la cadera en Arahuetes (Segovia)

Un momento del rescate. - JCYL

SEGOVIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 60 años ha sido auxiliado por el Grupo de Rescate de Protección Civil después de haberse dañado la cadera tras caerse de un árbol desde una altura de unos tres o cuatro metros en una zona de monte de difícil acceso en la localidad segoviana de Arahuetes .

Los hechos se han producido a las 10.59 horas, momento en el que el gestor del 1-1-2 realizó inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encargó de realizar una primera valoración e indicó al alertante lo que debía hacer hasta que llegaron los servicios de emergencia.

También ha contactado con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Además, desde el 1-1-2 se ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil.

Al llegar, el helicóptero de rescate ha realizado una toma total para que pudieran descender los rescatadores. En el lugar, la rescatadora enfermera ha realizado unas primera curas al herido y le han inmovilizado en una camilla.

A continuación, ha sido trasladado por el Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil hasta Navafría, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-. Allí esperaba una ambulancia que se ha encargado de evacuar al herido a un centro hospitalario.