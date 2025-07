Avance de la 70 Seminci: Hermanos Dardenne, Sergei Loznitsa, Bi Gan, Lav Díaz y Mascaro, a por la Espiga de Oro

VALLADOLID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) regresa en su 70 edición, que reunirá a realizadores consagrados como los Hermanos Dardenne, Sergei Loznitsa, Bi Gan, Lav Díaz y Gabriel Mascaro, junto a una nueva generación de cineastas para competir por la Espiga de Oro desde el 24 de octubre al 1 de noviembre.

La Seminci ha avanzado este jueves, 24 de julio, la programación de la sección oficial y también algunos nombres de la sección competitiva Punto de Encuentro, que tendrá seis óperas primas de autores noveles que coinciden, en su mayoría, en "centrar sus historias en la mirada adolescente".

En concreto, la selección oficial ha reunido títulos que "triunfan en los certámenes más importantes del mundo" y que abarcan temas como la familia, la superación del trauma y la transformación social desde lenguajes cinematográficos diversos.

En el contexto de los autores participantes están los hermanos belgas Luc y Jean-Pierre Dardenne, que aspiran a la Espiga de Oro con 'Recién nacidas, una mirada optimista sobre la vida de cinco madres adolescentes en un centro de acogida y las tensiones familiares y sociales a las que se enfrentan. Esta película obtuvo el premio al mejor guion y el premio del Jurado Ecuménico en el Festival de Cannes 2025.

Por otro lado, se encuentra el autor bielorruso Sergei Loznitsa con 'Dos fiscales', para dibujar una lectura política contemporánea del estalinismo a partir de una obra del escritor, físico e ingeniero soviético Georgy Demidov.

El cineasta filipino Lav Díaz se une también a la competición con 'Magallanes', donde retrodece hasta el siglo XVI para construir un relato sobre las expediciones marítimas coloniales y la degradación moral del protagonista.

Asimismo, este listado incluye al director Bi Gan con 'Resurrection', galardonado con el Premio Especial del Jurado del Festival de Cannes, presenta una fábula cinematográfica sobre un mundo distópico donde la humanidad ha perdido la capacidad de soñar, filmada en seis episodios que unen lo onírico con lo histórico.

Además, el brasileño Gabriel Mascaro presenta su distopía futurista 'The Blue Trail', un viaje por el Amazonas de una mujer de 77 años que se enfrenta a las autoridades cuando estas deciden aislar a las personas de su edad en colonias remotas.

NUEVA GENERACIÓN

Junto a este listado, los títulos avanzados de la Sección Oficial de la 70 edición de Seminci integran a tres cineastas revelación, representantes de una nueva generación con un "marcado sello personal" que abordan cuestiones humanas desde la perspectiva de género y emocional.

En este contexto, Shih-Ching Tsou debuta en solitario con la película 'La chica zurda', que explora temas como la adaptación de la vida en el Taipéi actual y la tensión entre tradición y modernidad en el seno de una familia marcada por los secretos y las tradiciones.

También debutante en la realización, Eva Victor presenta la tragicomedia 'Sorry, Baby', para narrar desde una perspectiva "fresca y personal" cómo una profesora universitaria se enfrenta al trauma y a la sanación tras vivir un abuso sexual en el ámbito laboral.

Para cerrar esta lista de nuevos artistas, la cineasta alemana Mascha Schilinski presentará 'Sound of Falling' que refleja temas como la memoria, la pérdida, la condición femenina y la fragilidad de la infancia.

PUNTO DE ENCUENTRO

En la sección Punto de Encuentro participarán seis óperas primas que revelan las nuevas tendencias del cine independiente contemporáneo y pretenden "aportar una perspectiva personal sobre historias íntimas de transformación y crecimiento de personajes adolescentes o jóvenes adultos que se enfrentan a momentos cruciales de cambio, filmadas en estilo realista con un enfoque íntimo y social".

En esta lista se encuentra 'Rebuilding', de Max Walker-Silverman, que explora temas como la pérdida, la comunidad y la reconstrucción emocional en el marco de un campamento de personas que han perdido sus casas tras un incendio forestal.

Otro estreno es el de la directora eslovena Urska Djukic con 'Little Trouble Girls', una historia de descubrimiento de la sexualidad en el contexto del coro femenino de una escuela católica.

Por su parte, 'Wild Foxes', ópera prima del belga Valéry Carnoy, se centra en una joven promesa del boxeo que, tras sobrevivir a un accidente mortal, desarrolla como superar los clichés de los dramas deportivos para centrarse en la salud mental y las relaciones de amistad masculina.

Asimismo, en esta lista se encuentran 'Nino', de Pauline Loqués y 'Kika', de Alexe Poukine, que retratan a dos personas ante momentos cruciales de su vida. En el caso de Nino, se trata de un joven desorientado ante un diagnóstico médico que afecta a su futuro y a la posibilidad de ser padre, mientras Kika aborda con sensibilidad y humor la maternidad en solitario y la muerte repentina de su pareja.

Por último, 'Mad Bills to Pay (or Destiny, dile que no soy malo)', del estadounidense de origen dominicano Joel Alfonso Vargas, también se proyectará en la sección Punto de Encuentro.