Avebiom valora el Pacto Verde y la Ley del Clima de la UE pero ve riesgos en la regulación de la bioeconomía

VALLADOLID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de la Biomasa (Avebiom) celebra la publicación del Pacto Verde Europeo, la Ley del Clima y el Paquete Fit for 55 ya que considera que la Unión Europea con estas decisiones políticas "logra un enfoque estratégico coherente y armado" para hacer de Europa el primer continente carbono neutral del mundo y alcanzar los objetivos de los Acuerdos de París.

No obstante, Avebiom considera que al tratar de regular los aspectos más relevantes de la bioeconomía y los biocombustibles, la Comisión Europea "corre el riesgo de socavar" la economía circular natural de los bosques, interrumpiendo la inversión en un sector clave en la reducción de gases de efecto invernadero y sacrificando así "los esfuerzos de reducción de emisiones de carbono".

Los bosques son una parte "vital" en la lucha contra el cambio climático ya que juegan un papel doble en la mitigación de las emisiones de carbono, ya que absorben dióxido de carbono de la atmósfera y lo convierten en biomasa, además de que proporcionan materias primas para

construcción, embalajes y para obtener biocombustibles solidos renovables, imprescindibles para sustituir a los combustibles fósiles.

Así pues, una gestión forestal sostenible "tiene un gran potencial en varios aspectos", desde su capacidad para aumentar el empleo relacionado con la bioeconomía en Europa hasta su imprescindible papel como herramienta para cumplir el objetivo de transitar hacia la neutralidad climática, aseguran desde Avebiom.

Qué puede o no ser considerado "desperdicio o residuo" para su utilización como biocombustible de acuerdo a la Directiva de la UE se establecerá en un Reglamento de Implementación (REDIII). Mientras que la lista de la RED II incluye todos los tipos de residuos del sector forestal como la corteza, las copas, las ramas, los pies procedentes de clareos pre-comerciales, el serrín y el licor negro, la nueva lista propuesta en el Reglamento de aplicación solo incluye el aceite de resina.

En la práctica, esto no significa que ya no se producirían residuos, sino que simplemente que no se utilizarían para producir energía renovable por lo que, según Avebiom, además de comprometer el logro del objetivo de reducción de carbono en virtud de la Ley del Clima, esto pone en riesgo la inversión futura en el sector de la bioenergía en

la UE y puede amenazar también el suministro futuro de biocombustibles sólidos al sector europeo.