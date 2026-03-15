Por Ávila destaca que mantiene su representación en unas elecciones que "marcadas por la política nacional"

Por Ávila tras las elecciones del 15 de marzo - EUROPA PRESS

ÁVILA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La formación Por Ávila ha logrado mantener su representación en las Cortes de Castilla y León al conservar el procurador por la provincia, Pedro Pascual, en unos comicios que el presidente del partido, José Ramón Budiño, ha calificado de marcados por la "fuerte influencia de la política nacional".

A pesar de experimentar un descenso en el porcentaje de voto respecto a anteriores citas electorales, la formación provincialista ha conseguido revalidar su presencia en el Parlamento autonómico, por lo que sus dirigentes han interpretado este resultado como una muestra de "consolidación" del proyecto político y de la confianza de los abulenses para que su voz siga presente en Valladolid.

El número uno de la candidatura a las Cortes, Pedro Pascual, ha mostrado su satisfacción y ha agradecido a los ciudadanos que hayan vuelto a depositar su confianza en la formación. Pascual ha asegurado que afronta la nueva legislatura "con más ganas que nunca" y con el compromiso de mantener una actitud "reivindicativa" en defensa de la provincia.

En este sentido, el procurador electo ha garantizado que Ávila seguirá teniendo "fuerza" en el Parlamento autonómico y que durante los próximos cuatro años sus necesidades se escucharán "con más fuerza todavía". Asimismo, ha restado importancia al descenso en intención de voto, subrayando que "lo relevante es mantener la representación" para trasladar las demandas ciudadanas a Valladolid.

Por su parte, el presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, ha manifestado su satisfacción por unos resultados que, a su juicio, consolidan el proyecto en un hemiciclo donde el número de formaciones se ha reducido de ocho a seis. Budiño también ha agradecido la labor de los medios, interventores y fuerzas de seguridad durante la jornada.

Finalmente, el director de campaña y alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha coincidido en realizar una lectura positiva del resultado. No obstante, ha señalado que el desarrollo de los comicios "en clave nacional" ha influido en el comportamiento del electorado en toda la comunidad y ha provocado que no se cumplieran muchas de las encuestas previas.

