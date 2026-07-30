Ávila, Segovia y Soria estarán este viernes en aviso amarillo por temperaturas de hasta 37 grados

Avisos meteorológicos en Castilla y León para el viernes, 31 de julio de 2026. - AEMET

VALLADOLID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Ávila, Segovia y Soria estarán este viernes, 31 de julio, en aviso amarillo por temperaturas que pueden llegar a alcanzar los 37 grados centígrados, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, el aviso amarillo (peligro bajo) estará en vigor por máximas de 37 grados en el sur de Ávila y la Meseta de Soria y la posibilidad de alcanzar los 35 en el Sistema Central de Ávila, Segovia y Soria.