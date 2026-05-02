Avisos por lluvias y tormentas este domingo en Treviño (Burgos) - AEMET

VALLADOLID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El condado de Treviño, en la provincia de Burgos, estará este domingo, 3 de mayo, en aviso amarillo como consecuencia de la previsión de lluvias y tormentas por parte de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), según datos recogidos por Europa Press.

En concreto, el aviso estará activo entre las 14.00 y las 23.59 horas ante la previsión de precipitaciones acumuladas en una hora de hasta 15 litros por metro cuadrado (mm).

Además, el aviso estará activo entre la misma franja horaria debido a la previsión de tormentas en esta zona que podrán ir con granizo y rachas muy fuertes de viento.