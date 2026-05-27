El Ayuntamiento de Ávila abre plazo para solicitar instalaciones deportivas para el próximo curso

ÁVILA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha abierto el plazo de solicitud de reserva de instalaciones deportivas municipales para la temporada 2026/2027. Del 1 al 30 de junio, a través de sede electrónica (sede.avila.es), se podrá presentar la solicitud de reserva de espacios deportivos para la próxima temporada, siguiendo los requisitos de documentación establecidos para estos casos.

En el caso de que la actividad sea federada, además de la documentación requerida--seguros y certificados correspondientes--se deberá presentar un certificado, indicando que todos los participantes en la actividad para la que se reserva el espacio están en posesión de la licencia federativa.

Son susceptibles de reserva para la próxima temporada el pabellón municipal de San Antonio, el complejo deportivo Manuel Sánchez Granado, el complejo de la Ciudad Deportiva, el CUM Carlos Sastre, los campos de Sancti Spiritu y la Cubierta Multiusos.