Ayuntamiento de Ávila creará una Comisión de Reclamaciones para analizar las quejas de los ciudadanos y dar respuesta

Pleno del mes de abril en el Ayuntamiento de Ávila. - AYTO ÁVILA

ÁVILA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila creará una Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones que tendrá como objetivo la atención de las demandas de los ciudadanos como así se ha aprobado en el pleno celebrado este jueves, se ha aprobado, con el voto favorable de Por Ávila y PSOE, la abstención de PP y el voto en contra de Vox.

Se trata de una proposición del Grupo Socialista para la creación de este órgano que tendrá como cometido analizar las causas que hayan dado lugar a las quejas, reclamaciones o sugerencias de los ciudadanos y dar la respuesta oportuna para garantizar la calidad de los servicios municipales.

Asimismo, en la sesión plenaria se ha rechazado, con el voto en contra de todos los grupos políticos, salvo Vox, una proposición presentada por esta formación contra el proceso de regularización, así como una proposición defendida por PP y rechazada por los demás grupos, para rechazar la política migratoria del Gobierno de España.

Por otro lado, se ha aprobado designar como fiestas locales de la ciudad para el año 2027 los días 3 de mayo (lunes), festividad de San Segundo, al coincidir el día 2 en domingo, y el 15 de octubre (viernes), festividad de Santa Teresa.