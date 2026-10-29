Ayuntamiento de Ávila habilita 600 plazas de aparcamiento en el cementerio por la festividad de Todos los Santos

Plano de los estacionamientos habilitados para la festividad de Todos los Santos. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha habilitado cerca de 600 plazas de aparcamiento en la zona del cementerio para facilitar el acceso a los visitantes de este espacio, coincidiendo con la festividad, el 1 de noviembre, de Todos los Santos.

El operativo diseñado por Policía Local se extenderá desde este viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, con el fin de "facilitar los accesos al camposanto, así como la circulación y los estacionamientos y para evitar en lo posible retenciones que se producen en esta zona".

El dispositivo implica la generación de 475 plazas de estacionamiento en la carretera N-403 (carretera de Valladolid), entre la glorieta de confluencia del paseo del Cementerio y la entrada principal al cementerio, señala el Consistoiro a través de un comunicado.

La señalización indicará parada de autobús, aparcamiento para personas de movilidad reducida (PMR) y estacionamiento en batería, de modo que el tramo desde la entrada principal del cementerio hasta la glorieta de salida a Valladolid se distribuirá, en ambos sentidos -entrada y salida de Ávila-, en batería.

El tramo desde la glorieta del paseo del Cementerio hasta la entrada principal del cementerio se dispondrá en batería en sentido entrada a Ávila y, en sentido salida de Ávila, irá en línea.

A estas plazas hay que unir las que se dispondrán en el estacionamiento del crematorio y el estacionamiento ubicado entre el paseo del Cementerio y la calle Río Eresma, con 120 plazas de estacionamiento disponibles, lo que sumarán 595 plazas.

La zona de acceso principal se reservará para uso de transporte colectivo de servicio público, cuyo uso se recomienda, así como para vehículos de personas con movilidad reducida.

Desde Policía Local se recomienda evitar, en la medida de lo posible, las horas punta y, también, para evitar una gran intensidad de la circulación, utilizar la entrada y salida correspondiente a la circunvalación, con el fin de originar menos retenciones y agilizar el tráfico en la zona.

Además y para garantizar el normal desarrollo de la actividad estos días en el cementerio, se dispondrá de presencia de Policía Local desde el inicio hasta el cierre del camposanto, de 09.30 a 18.30 horas.

SERVICIO DE AUTOBÚS URBANO

Los días 31 de octubre y 1 de noviembre, además, se ha habilitado un servicio especial de autobús urbano entre la zona de San Nicolás y el cementerio municipal. El primer servicio partirá de San Nicolás a las 10 horas, con destino el cementerio, y tendrá frecuencias de una hora entre las 10 y las 13 horas y entre las 16 y las 18 horas.

En sentido inverso, el primer servicio partirá del cementerio a las 10.30 horas, con la misma frecuencia de una hora, entre las 10.30 y las 13.30 horas, y entre las 16.30 y las 18.30 horas.