Ayuntamiento de Ávila impulsa la renovación de la tubería desde el embalse de serones con una inversión de un millón

Pleno del Ayuntamiento de Ávila. - AYTO ÁVILA

ÁVILA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha dado el primer paso para renovar la tubería de conducción desde el embalse de Serones con una inversión, para una primera fase de intervención, de un millón de euros.

El Pleno del Ayuntamiento ha dado este lunes el visto bueno de la modificación presupuestaria con cargo al remanente de tesorería, por valor de cuatro millones de euros, de los que un millón son para la renovación de la conducción desde Serones, con el objetivo de acometer una intervención que permitirá renovar una infraestructura de 20 kilómetros de longitud y más de 40 años de antigüedad.

Igualmente, en la modificación presupuestaria aprobada hoy e se incluyen dos inversiones en infraestructuras de la ciudad que se plantean dentro del denominado Plan EDIL. La primera de ellas serán 1,3 millones que se destinarán al nuevo pabellón de la Ciudad Deportiva y otro millón de euros irá destinado a las actuaciones en los patios de colegios que permitirá crear una red de centros accesibles y sostenibles.

Asimismo, en la sesión plenaria E se ha aprobado el II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Ávila y, a modo de anexo del mismo, el Protocolo interno de prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

Igualmente, con los votos a favor de los grupos municipales de Por Ávila, PP y Vox y en contra del PSOE, sendas mociones presentadas por PP y Vox en defensa de la "soberanía española de Ceuta y Melilla y exigir al Gobierno de España la adopción de medidas extraordinarias eficaces ante los graves acontecimientos producidos en Ceuta" y, por otro, "reforzar la defensa, la seguridad y las capacidades del Estado en Ceuta y Melilla".