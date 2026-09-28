Vox recaba el apoyo de PP y la abstención del PRC para "blindar" el monumento a Carrero Blanco en Santoña

Archivo - Monumento a Carrero Blanco en Santoña (Cantabria) - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox Cantabria ha recabado el apoyo del PP y ha logrado sacar adelante una iniciativa parlamentaria orientada a "blindar" el monumento a Carrero Blanco en Santoña y "evitar la demolición", propuesta que ha contado con la abstención del PRC y el rechazo del PSOE.

La proposición no de ley, defendida por la portavoz de Vox en la Cámara, Leticia Díaz, surge de una resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática del Gobierno de España del pasado 2 de septiembre en relación con este conjunto escultórico de Juan de Ávalos que la diputada ha calificado de "inaudita" y "unilateral". Ha explicado que el fin último de su propuesta es "blindarlo" ante la "amenaza real" de que sea derribado en el plazo "tan perentorio" de seis meses, como ha alertado esta tarde en el Pleno.

Por eso, su grupo ha presentado la PNL que ha salido adelante, para que la Cámara urja al Ejecutivo regional a incoar el expediente de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Monumento, de esta obra, en base a la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, y a notificárselo al Ayuntamiento y a comunicárselo también al Ministerio de Política Territorial y Memoria Dsemocrática. Precisamente, Vox ya promovió la protección de este monumento en el Parlamento el pasado mes de junio, cuando PP, PRC y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio unieron sus votos para que la Consejería de Cultura iniciara el expediente para declararlo como BIC.

Ahora, Vox también ha planteado formular, en dos meses, requerimiento de incompetencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez frente a la resolución de la Dirección de Memoria Democrática que ordena la retirada del conjunto monumental de Santoña, solicitar su anulación y pedir que deje en suspenso su ejecutividad, sobre todo el plazo de retirada. Asimismo, interesa plantear conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional, el mes siguiente al rechazo expreso del requerimiento o cuando pasen 30 días sin respuesta, pedir la suspensión de la resolución e invocar los perjuicios de "imposible o difícil reparación" derivados de la retirada del conjunto del paseo marítimo de la villa marinera.

Y finalmente, Vox interesa impugnar la resolución a través de los servicios jurídicos del Gobierno cántabro, agotando la vía administrativa e interponiendo recurso contencioso-administrativo con solicitud de medida cautelar, y personándose en los procedimientos que inicie Santoña, además de prestar asistencia jurídica y coordinarse con el Ayuntamiento para que interponga los recursos que correspondan contra la retirada de la obra.

Leticia Díez ha lamentado la resolución de la administración central y la achacado al "rodillo ideológico" del Gobierno de Sánchez, al que ha acusado de "pisotear" las leyes cántabras al no intervenir en la decisión esta comunidad autonómica, pese a que tiene las competencias de protección del patrimonio. Pero Vox hará "todo lo posible y lo imposible para que las excavadoras del sectarismo ideológico no destruyan nuestro patrimonio cultural", ha avisado, para poner de relieve la obra de Juan de Ávalos, "un genio de la escultura que pretenden convertir en escombros".

Además, ha considerado que este monumento tiene "un valor supremo de recuerdo, homenaje y reconocimiento a una víctima del terrorismo", Carrero Blanco, nacido en Santoña, por lo que "borrar" la obra sería también "un acto de violencia moral".

DEL RUIDO AL CONFLICTO DE COMPETENCIAS.

El PSOE ha rechazado la iniciativa porque "no aporta nada, solo ruido", según su portavoz en la Cámara, Mario Iglesias, para quien no se trata de una propuesta "de patrimonio" sino de "puro blanqueamiento". "Un parapeto detrás de un escultor para que nadie cambie el significado de una escultura interna, a la cual se han celebrado manifestaciones con el brazo en alto, con la bandera del aguilucho".

"Lo que es o no contrario a la Ley de Memoria Democrática es competencia del Estado, pero mantener un homenaje a Carrero Blanco como capitán general Franquista es responsabilidad municipal", ha precisado el diputado socialista, para quien "Carrero Blanco es la prioridad cántabra de Vox", al que acusa de pretender "encajar excusas para no cumplir" dicha norma.

El regionalista Pedro Hernando ha defendido que las leyes están para cumplirlas, "nos guste o no", y ha evidenciado que el Ejecutivo cántabro "tiene su papel", al igual que el Ayuntamiento de Santoña tiene el suyo, punto en el que ha rechazado que el Parlamento tenga que decir al Ejecutivo que "suplante" al Consistorio en la presentación de iniciativas y recursos, sino que "el que pueda hacer, que haga", ha apostillado.

En cualquier caso, el portavoz del PRC ha considerado que "no hacer nada no es la solución", y en este sentido ha abogado de nuevo por "avanzar en la resignificación de ese monumento", que a su juicio podría ser "un homenaje a las víctimas del terrorismo". Por lo demás, y para finalizar, ha recomendado ver la película 'La bola negra'.

En opinión del PP y su diputado Iñigo Fernández, también senador por Cantabria, con este asunto se plantea un "conflicto de competencias": si una comunidad que tiene en su estatuto de autonomía la de preservar el patrimonio cultural puede incoar expediente de declaración de bienes de interés cultural respecto a un inmueble o mueble sin tener que "pedir permiso en Madrid", ha indicado, para señalar que ese conflicto afecta también al Ayuntamiento.

Este parlamentario ha incidido en que el monumento fue levando cuando Franco ya había muerto y no hace alusión a la guerra o la dictadura, y se ha preguntado a continuación y para terminar "por qué Gallarta puede hacer un monumento a la Pasionaria y Santoña no puede mantener uno a Carrero Blanco".