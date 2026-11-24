Reforma en la fuente de la plaza Adolfo Suárez. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA.

ÁVILA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila intervendrá en la fuente ornamental situada en la plaza Adolfo Suárez con el fin de mejorar su impermeabilidad, iluminación y eficiencia energética, una reforma a la que destinará 15.744 euros y que contará con un plazo de ejecución de dos meses.

El concejal de Servicios a la Ciudad del Consistorio abulense, Javier Ajates, ha visitado este martes este espacio intramuros en el que se llevará a cabo la intervención.

La entidad Ingeniería Románica S.L. ha sido la seleccionada para realizar esta obra que se financiará con el Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León y que pretende solventar las patologías que presenta este elemento ornamental.

La intervención, en este sentido, estará orientada a instalar una iluminación eficiente, seguridad eléctrica, control y programación, durabilidad y protección anticorrosiva junto con una adecuada estanqueidad.

Por lo tanto, estos trabajos requerirán el desmontaje de la impermeabilización existente, limpieza del vaso tras su vaciado, impermeabilización líquida de la cubierta de la cámara de instalaciones, pintura del colector e instalación de proyectos led y de un cuadro de protección y control.

Esta fuente se encuentra en uno de los espacios públicos más representativos y visitados de la ciudad, como es la plaza Adolfo Suárez, donde esta semana se han instalado unos andamios para continuar con los trabajos de mantenimiento que el Ayuntamiento de Ávila realiza en la muralla.

Los trabajos previstos para desarrollarse esta semana, a cargo del Consistorio, engloban un presupuesto anual de 50.000 euros y, están relacionados con la limpieza, mantenimiento de maderas y colocación de franjas de drenaje, limpieza y reposición de morteros, recuperación y mantenimiento de barandillas metálicas o eliminación de vegetación existente.

Además de en esta fuente, el Ayuntamiento actuará, en el marco de los fondos de Cooperación Local de la Junta, en las fuentes de Los Siete Caños, la de Los Donantes, 'los angelitos' del parque de San Antonio , la del parque de San Antonio frente al polideportivo municipal, la fuente de la avenida Juan Pablo II y la fuente de Las Hervencias, que se reformarán en cuatro meses con una inversión total de 700.000 euros.