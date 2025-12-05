Ayuntamiento de Ávila organiza una edición de 'Diálogos con San Juan de la Cruz' para celebrar el inicio de su año jubil

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Ángel Sánchez, y José María Muñoz Quirós, coordinador de la actividad "Diálogos con San Juan de la Cruz". - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila celebrará el próximo viernes, 12 de diciembre, una nueva edición de la actividad 'Diálogos con San Juan de la Cruz', coincidiendo con la celebración, el día 14, de la festividad de este místico abulense internacional.

La efeméride del patrón de los poetas en lengua castellana coincide con el inicio, este 2025, del Año Jubilar Sanjuanista, por lo que también esta actividad se celebra al hilo de este comienzo de camino.

'El maestro del amor' será el tema en torno al que este año se realizarán unos diálogos que se desarrollarán en la Sala Octogonal del Auditorio Municipal de San Francisco.

Estos darán comienzo a las 20 horas, con entrada libre hasta completar el aforo, tal como han detallado en la presentación de la actividad el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Ángel Sánchez, y José María Muñoz Quirós, coordinador de la actividad.

Con la colaboración de una decena de poetas contemporáneos y también de alumnos internacionales del Curso de Doctorado del Centro Internacional Sanjuanista (CITeS), esta nueva edición de los Diálogos con Juan de la Cruz rendirá homenaje al místico nacido en Fontiveros, de quien los alumnos del CITeS leerán diversos textos que girarán en torno al tema del amor.

En respuesta a cada uno de esos textos, un escritor contemporáneo leerá un poema creado especialmente para esta cita y para entablar ese diálogo. Esta tarea correrá a cargo de autores como el propio Muñoz Quirós, así como de Nur Ferrante, Juan José Castro, Isabel Flors, Miguel Velayos o Alberto Rivero, entre otros.

También habrá página musical, con la interpretación de temas de san Juan de la Cruz, Santa Teresa y espirituales. Correrá a cargo de la soprano María Crespo y del pianista Rubén Fernández.