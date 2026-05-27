Ayuntamiento de Ávila sacará a la calle la actividad de su Escuela Municipal de Arte con talleres para niños y jóvenes

Un momento de la presentación de la iniciativa. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila sacará a la calle la actividad que durante el curso realiza la Escuela Municipal de Arte con unos talleres estivales para niños y jóvenes.

El concejal de Cultura del Consistorio abulense, Ángel Sánchez, y Gerardo López, profesor en este centro municipal, han presentado los talleres de verano que se van a celebrar este año y en los que habrá actividades para dos grupos de edad.

A través de esta actividad, se busca fomentar la observación directa, la creatividad y el trabajo artístico en espacios abiertos y reales de la ciudad, utilizando el paisaje como fuente de inspiración y aprendizaje, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

En este sentido, los más pequeños (nacidos entre 2019 y 2014), tendrán un taller de paisaje urbano los días 6, 8 y 10 de julio, de 10.30 a 12.30 horas, en los espacios de Los Cuatro Postes, el jardín de San Vicente y el paseo del Rastro, respectivamente.

Por su parte, el taller juvenil, para nacidos entre 2013 y 2008, se realizará en el parque de El Soto del 13 al 16 de julio, en horario de 10.30 a 13.30 horas.

Habrá un máximo de 30 plazas por taller y la inscripción podrá realizarse del 1 al 30 de junio. En el caso de superar la demanda el número de plazas, se realizará un sorteo de adjudicación el 3 de julio.

De forma paralela a la inscripción para esta actividad, se mantiene abierto, hasta el 15 de junio, el plazo de preinscripción para solicitar plaza en la escuela para el próximo curso 2026/2027.

El sorteo entre los preinscritos para el próximo curso se realizará también el 3 de julio y habrá seis grupos de actividad, de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato.

La inscripción debe realizarse, en ambos casos, en el Registro Municipal, bien de forma presencial bien a través de la sede electrónica (sede.avila.es).