El Ayuntamiento de Ávila y Scouts Gredos organizan una recogida de 'basuraleza' el 6 de junio en el Parque de El Soto

En la imagen, la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ávila, Cristina García (derecha en la imagen), con Nely Conejo, portavoz de Scouts Gredos. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila y el Grupo Scouts Gredos llevarán el próximo sábado 6 de junio una actividad de recogida de 'basuraleza' al parque de El Soto.

La concejala de Medio Ambiente del Consistorio, Cristina García, y Nely Conejo, portavoz de Scouts Gredos, han presentado hoy esta actividad que se desarrollará desde las 11.00 horas y que está dirigida a jóvenes, adultos y familias, con el objetivo de sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente.

El destino elegido este año para la actividad es el parque de El Soto, un importante pulmón verde de la ciudad en el que, además, se instalarán en esa jornada señales informativas en puntos clave, incidiendo, precisamente, en respetar la biodiversidad y en no dejar rastro.

En el seno de la actividad, que se encuadra en el programa 'Ríos sin basuraleza' que desarrolla anualmente el grupo, además de recoger residuos que, por efecto de la mano del hombre, se pueden encontrar en los espacios verdes, se aprenderá a clasificarlos. También se podrá participar en actividades complementarias que ha programado el grupo Scouts Gredos de pintacaras y juegos scouts.

La actividad está impulsada en el marco de la campaña de SEO BirdLife y Ecoembes que se denomina '1 metro cuadrado por los ríos, lagos y embalses' y dentro del Proyecto Libera, que ha retirado, en el conjunto de España, hasta el momento, 600 toneladas de basuraleza.