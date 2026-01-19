El Ayuntamiento de Ávila traslada su pesar por el accidente ferroviario de Adamuz

ÁVILA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha expresado su "más profundo pesar" por el "trágico" accidente ferroviario ocurrido en la tarde del domingo, 18 de enero, en la localidad cordobesa de Adamuz.

"Desde nuestra ciudad queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias a las familias y allegados de las víctimas mortales, a quienes acompañamos en su dolor en estos momentos de inmensa tristeza", afirma el Consistorio a través de una declaración institucional en la que trasladado "todo el apoyo y afecto a las personas heridas" a las que desea una "pronta y completa recuperación".

El Ayuntamiento de Ávila se une así al duelo "de toda la sociedad española y comparte la "consternación" ante esta tragedia, a la vez que aprovecha para reconocer la labor de los servicios de emergencia, sanitarios y de seguridad "que con profesionalidad y entrega, en cualquier situación y circunstancia, siempre auxilian a las víctimas para minimizar las consecuencias".

El Consistorio ha enviado este mensaje de apoyo, ánimo y solidaridad a todas las personas afectadas a las que desea que encuentren consuelo en el cariño de sus seres queridos y en el acompañamiento de toda la sociedad, "que hoy se une en respeto, memoria y esperanza".