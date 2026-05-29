Ayuntamiento de Burgos abre una nueva oficina del padrón para atender las demandas de regularización de inmigrantes

Cartel informativo de la nueva sede del padrón. - AYTO BURGOS

BURGOS 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha abierto una nueva oficina del padrón y de estadística en la calle de Asunción de Nuestra Señora para atender la "afluencia masiva de personas" ante el proceso de regularización extraordinario de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno central.

Así lo ha explicado la concejala de Personal, Yolanda Barriuso, quien ha explicado que el objetivo de ese traslado "es mejorar la atención que se presta a los ciudadanos en un momento de especial presión sobre los servicios municipales" ya que el proceso de regularización "ha provocado una afluencia masiva de personas en el servicio del padrón".

Asimismo, la concejala ha aseverado que el Ayuntamiento "no ha recibido ni una sola ayuda extraordinaria del Gobierno de España" para afrontar el incremento de trabajo, y ha precisado que el equipo de Gobierno municipal "está actuando y ha actuado y ha reforzando medios humanos, recursos técnicos y espacios de atención ciudadana".

En la nueva sede trabajan cinco personas dedicadas exclusivamente a la atención del padrón y a los trámites vinculados a la regularización, emisión de certificados, volantes de empadronamiento y atención ciudadana.

La capacidad de las nuevas dependencias es para alrededor de 80 personas en el interior pero la concejala de Personal ha asegurado que el hecho de contar con más espacio "no significa que vengan a desaparecer las colas" ya que existe una presión "como consecuencia de regularización extraordinaria decidida por el Gobierno de Pedro Sánchez".

Asimismo, Barriuso ha indicado que para "poder afrontar esta situación" el Ayuntamiento ha contratado a a cuatro auxiliares con contratos temporales para tres meses con posibilidad de prórroga si fuera necesario.

En las actuales dependencias de estadística de la Plaza Mayor permanecen cuatro trabajadores que continúan tramitando expedientes pendientes ya que hay una acumulación de unas 900 solicitudes ya que hay jornadas en las que se reciben un centenar de peticiones cuando cada empleado atiende una media de treinta, ha explicado Yolanda Barriuso.

La concejala de Personal ha insistido en que mientras algunas administraciones "deciden y generan la presión", es el Ayuntamiento de Burgos "quien está dando la cara y poniendo medios para seguir prestando el mejor servicio posible a los ciudadanos".

Yolanda Barriuso ha manifestado su "agradecimiento y reconocimiento al esfuerzo" de los empleados públicos municipales, especialmente del padrón, a los de registro, y a los trabajadores sociales de gerencia.