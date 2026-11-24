BURGOS 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha detectado a 40 personas que viven en la calle o en espacios inadecuados, como infraviviendas o estructuras no aptas para uso residencial, una cifra superior a la de 2023, año del que se dispone el último registro.

Según ha apuntado la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Mila del Campo, ha pedido "cautela" a la hora de analizar ese aumento y "contextualizarlo" con dos factores "clave" que, en su opinión, diferencian ambas mediciones.

Por un lado, el operativo de este año ha incorporado a personas que residen en infraviviendas o alojamientos precarios, una realidad que no se contabilizaba en el estudio de 2023, centrado únicamente en quienes dormían al raso o sin techo de forma literal.

Por otro, el despliegue sobre el terreno ha contado con una participación mucho mayor. Han colaborado voluntarios movilizados a través de entidades sociales, como Cáritas, numerosos trabajadores sociales y estudiantes, en especial de grados como Educación Social o Pedagogía.

Ese refuerzo humano ha facilitado "rastrear mejor la ciudad y afinar el diagnóstico de una realidad compleja". La Concejalía ha agradecido la implicación de todos los participantes en esta tarea que ha permitido "ampliar el alcance del trabajo respecto a la edición anterior".