El Ayuntamiento de Burgos fomenta la accesibilidad cognitiva este martes en el Día del Turismo

BURGOS 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos celebrará este martes el Día Mundial del Turismo con una serie de propuestas orientadas a "reforzar la apuesta municipal" por la accesibilidad cognitiva bajo el lema 'Turismo fácil para descubrir Burgos'.

En el marco de esta iniciativa, una persona con discapacidad intelectual se unirá a las labores de atención en la Oficina Municipal de Turismo en colaboración con el Grupo Aspanias.

Durante la jornada, se encargará de explicar a los visitantes la información recogida en el folleto de lectura fácil que ofrece dicha oficina y que forma parte del material informativo habitual, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Asimismo, dos miembros de Adapta Burgos participarán como guías en una visita programada al Castillo a las 12.00 horas, con una duración de 45 minutos. La actividad requiere reserva previa en la oficina turística y permitirá recorrer la fortaleza tras su reapertura hace unas semanas, cuando concluyó un proyecto arquitectónico que permite apreciar los volúmenes originales del recinto.

El Consistorio ha recordado que el Día Mundial del Turismo se conmemora cada año el 27 de septiembre con el fin de destacar la relevancia del sector en el desarrollo económico, social y cultural.