El Ayuntamiento de Burgos gestiona 29,7 millones de euros de fondos europeos

BURGOS 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Especial de Fondos Europeos ha revisado el estado de ejecución de los proyectos vinculados a las líneas financiación comunitaria, con un volumen total gestionado que asciende a 29.771.917 euros, como ha destacado el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo.

Esta cifra suma las "actuaciones en marcha como las ya finalizadas", como ha indicado Manzanedo.

Así, en ejecución están 12,32 millones de euros, mientras que las iniciativas ya completadas alcanzan los 17,44 millones de euros.

Entre los proyectos en curso, Manzanedo ha apuntado el avance del Valle del Hidrógeno de Castilla y León, con un presupuesto global de 3,7 millones "y una subvención concedida de 794.375 euros".

En este caso, la actuación municipal se verifica en la compra de "cuatro autobuses de hidrógeno, por un importe de 388.000 euros", cuya ejecución deberá completarse antes del 31 de marzo de 2028.

En materia de medioambiente, el concejal del área, Carlos Niño, ha destacado las acciones vinculadas "a la recogida de residuos" y entre ellas figura la incorporación de cinco puntos limpios móviles, dos tractores eléctricos y cuatro puntos de recarga, con un proyecto valorado en 228.334 euros y ejecución hasta mayo de 2026.

En la sesión se ha detallado la mejora de los "puntos limpios fijos", con una inversión de 58.723,72 euros destinada a la adquisición de "nuevos contenedores", y el despliegue de plataformas tecnológicas para destinos turísticos inteligentes.

En este caso se trata de un proyecto "de 1,6 millones orientado a integrar datos en el Sistema de Información Turística". Otro de los bloques analizados fue el avance de las obras del edificio de Bomberos y Policía, que cuenta con una subvención de tres millones para un proyecto total de 7,8 millones y con fecha límite de ejecución el 31 de marzo de 2026.

Según ha adelantado Manzanedo, las certificaciones de obra avanzan "a un ritmo superior al previsto", aunque se ha concedido a la empresa un margen de quince días para la incorporación de nueva maquinaria.

En La sesión abordó también la revisión del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), dotado con 5.138.302 euros y compuesto por 17 actuaciones, todas ellas ya en ejecución salvo la segunda fase de la señalización turística, que se licitará en breve.