El Ayuntamiento de Carrascal de Barregas (Salamanca) solicita la declaración BIC para el Puente de la Valmuza

Archivo - Puente de la Valmuza,para el que se pide la declaración de Bien de Interés Cultural. - AYUNTAMIENTO DE CARRASCAL DE BARREGAS (SALAMANCA)

SALAMANCA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Carrascal de Barregas (Salamanca) ha solicitado a la Junta de Castilla y León la incoación del expediente para declarar el Puente de la Valmuza como Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Monumento, con el objetivo de evitar que se "desmorone" por su mal estado, lo que sería una "pérdida irreparable" para el patrimonio de la provincia.

Esta iniciativa nace de "la necesidad urgente de proteger una de las infraestructuras de ingeniería civil más significativas y, a la vez, más amenazadas del campo charro", ha señalado el Ayuntamiento de Carrascal de Barregas en un comunicado recogido por Europa Press.

El puente, que salva el cauce de la ribera de la Valmuza, es "un testigo excepcional de la historia de las comunicaciones y uno de los elementos históricos de la localidad", por lo que se pretende potenciar desde el equipo de Gobierno de la localidad salmantina.

El Puente de la Valmuza es una imponente obra de fábrica de piedra de granito que destaca por sus siete arcos de medio punto (ojos) y su característico perfil alomado. Con una longitud de más de 45 metros, su diseño incluye apoyos triangulares diseñados para resistir el empuje del agua.

Aunque su fábrica actual responde principalmente a modelos medievales y modernos, con importantes reformas documentadas en el siglo XVIII dentro de los planes ilustrados de mejora de caminos, el emplazamiento ha sido un punto de paso estratégico desde la época romana.

Su ubicación no es casual, ya que el puente articulaba el paso entre Salamanca y Ciudad Rodrigo, y enlazaba con la Vía de la Plata, así como servía de "nodo vital para la trashumancia y las rutas ganaderas de la Mesta", ha apuntado el Consistorio.

La solicitud de protección como BIC no es solo un trámite administrativo, sino una medida de emergencia ante el "grave riesgo de desaparición" que sufre el monumento, ha señalado la alcaldesa de Carrascal de Barregas, Noelia Merino.

En este sentido, el Ayuntamiento ha recordado que en septiembre de 2023, el puente fue incluido en la Lista Roja del Patrimonio de la asociación Hispania Nostra debido a su preocupante estado de deterioro material y estructural tras el paso del tiempo y la falta de intervenciones de calado, que han provocado patologías "graves" en sus cimientos y arcos.

Por ello, el Ayuntamiento considera que la declaración como BIC es el instrumento jurídico "necesario" para "garantizar su tutela y facilitar la llegada de fondos técnicos y económicos destinados a su consolidación y restauración integral", ha aseverado Merino.

"El objetivo final es, tras asegurar su estructura, convertir el entorno en un espacio de visita cultural y paso peatonal controlado, integrándolo en rutas de senderismo y cicloturismo que ensalcen la riqueza de la zona. No podemos permitir que un elemento que ha unido a viajeros, ganaderos y vecinos durante siglos se desmorone ante nuestros ojos", ha agregado.

De este modo, la alcaldesa ve la protección como BIC como el "primer paso" para "devolverle al Puente de la Valmuza el esplendor y la seguridad que merece".

Con la memoria técnica ya en manos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, el municipio espera que el proceso de protección se inicie "a la mayor brevedad posible" para "evitar una pérdida irreparable para el patrimonio salmantino".