Ayuntamiento y Comité de Renfe intentan revertir el cierre del taller de remolcado de Miranda (Burgos)

Un momento de la reunión. - AYUNTAMIENTO

BURGOS 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, se ha reunido con representantes del Comité de Empresa de Renfe de Burgos para analizar la situación generada tras el anuncio del cierre del taller de remolcado en la localidad burgalesa para finales de junio, una decisión para la que han hecho un llamamiento conjunto dirigida a "sumar apoyos y lograr su mantenimiento".

A la reunión ha asistido el equipo de Gobierno municipal (PSOE e IU/Podemos), representado por el primer teniente de alcalde, Pablo Gómez; el concejal de Promoción Económica, Miguel Ángel Adrián; el segundo teniente de alcalde, Guillermo Ubieto; y la portavoz de IU/Podemos, Cristina Ferreras.

Durante la cita, los representantes sindicales han expuesto la coyuntura del taller, del cual no han recibido comunicación oficial del cierre a nivel provincial -aunque sí en el Comité General-, a la espera de ser convocados formalmente este jueves por la Gerencia y la Coordinación de Área.

Con el objetivo de "optimizar" los 27 días restantes para revertir la medida, el comité ha convocado una asamblea general pública para este martes, dirigida a todos los trabajadores del sector y a la ciudadanía. Asimismo, los sindicatos han avanzado al Ayuntamiento su intención de iniciar una ronda de asambleas informativas por los talleres ferroviarios de todo el país para recabar solidaridad, al entender que esta reestructuración forma parte de una estrategia de actuación a nivel nacional.

Los representantes de los trabajadores han criticado la falta de información y la ausencia de garantías para el mantenimiento de los puestos de trabajo actuales, una situación que consideran especialmente gravosa al coincidir con un proceso de movilidad en Renfe.

En este sentido, han advertido de que el taller cuenta con carga de trabajo y que su clausura supone "un paso más hacia un "futuro incierto del sector ferroviario en la ciudad", tras lo que han alertado de que el problema del futuro de Renfe "se hará más grande" más allá de Miranda.

Por su parte, el Ayuntamiento ha manifestado su rechazo frontal al cierre del taller de remolcado y ha reiterado su compromiso con la defensa de la permanencia de Renfe en el municipio.