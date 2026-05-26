El Ayuntamiento de El Espinar acude al TSJ para impedir el vaciado definitivo y demolición de la presa de El Tejo

SEGOVIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Espinar (Segovia) ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) para impedir que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) adopte decisiones definitivas, como podría ser el vaciado definitivo e incluso su demolición, sobre la presa de El Tejo, sin que el municipio haya accedido previamente a toda la documentación técnica relativa a la infraestructura.

Según manifiestan fuentes de consistorio espinariego, el recurso incluye "medidas cautelarísimas" que están orientadas a bloquear cualquier actuación que sea "irreversible" sobre el futuro de la presa, mientras desde la CHD o, directamente, desde el Ministerio de Transición Ecológica no se aporte dicha información, que en versión del Ayuntamiento se ha reclamado varias veces, sin éxito.

La acción judicial anunciada ahora se dirige específicamente contra la desestimación por silencio administrativo de las solicitudes de información pública que el Consistorio formuló el 24 de febrero y el 5 de marzo ante la CHD y ante la División de Seguridad de Infraestructuras y Explotación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La explicación con la que justifica el recurso es que transcurridos los plazos legales sin obtener respuesta de ninguno de los dos organismos, "el Ayuntamiento ha interpretado ese silencio como desestimación y ha optado por la vía judicial".

El alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, ha señalado, en un comunicado recogido por Europa Press, que el objetivo del recurso es "garantizar la máxima transparencia" y "evitar que se adopten decisiones irreversibles sobre una infraestructura esencial para el abastecimiento de agua del municipio sin que el Ayuntamiento pueda acceder a los informes técnicos y participar en el proceso".

El Consistorio de El Espinar había solicitado en un primer momento el informe de situación de la presa, y recibió como respuesta, a comienzos de año, que dicho documento no se encontraba todavía redactado (una vez finalizados meses antes, los estudios técnicos a cargo de la CHD para conocer el estado de la presa, incluida la situación subacuática.

Estos estudios se desarrollaron durante 2025 y han sido la herramienta técnica con la que poder tomar decisiones sobre el futuro de la presa. El Ayuntamiento ha reclamado esta información desde que se finalizó el estudio, tras un tiempo razonable para elaborar el informe. Es ese informe el que nunca se ha trasladado desde la CHD al Ayuntamiento.

Al tener conocimiento desde el Espinar de que ese informe podría haber quedado concluido en diciembre, el Ayuntamiento amplió su petición para reclamar también copia de las pruebas, ensayos y trabajos técnicos realizados a lo largo del último año. Ante la falta de contestación en los plazos legalmente establecidos, el Consistorio ha dado el paso de acudir a los tribunales.

UNA INFRAESTRUCTURA FUNDAMENTAL DURANTE MEDIO SIGLO

En el contenido expuesto en el recurso, el Ayuntamiento razona que "la presa de El Tejo ha constituido durante aproximadamente medio siglo una infraestructura fundamental para el abastecimiento de agua de los núcleos de El Espinar, San Rafael y La Estación".

En la demanada se expone cómo la CHD comunicó en diciembre de 2024 el inicio de actuaciones de emergencia para el vaciado del embalse, tras un informe de seguridad emitido por el Ministerio en el que se alertaba del peligro que podía tener la presa, de derrumbamiento, a mostrar grietas en su estructura, que si el embalse se mantenía lleno, podía provocar una rotura súbita, con la avalancha de agua cauce abajo, donde se encuentra, en primer lugarl el término de la Estación de El Espinar.

En febrero de 2025, el organismo de cuenca informó de que se desarrollaban trabajos de ingeniería hidrológica e hidráulica para determinar las actuaciones necesarias en la infraestructura (examen exterior, mediciones de grosor y material en la presa y examen subacuático, con dron, para comprobar posibles fisuras bajo la línea de agua.

El escrito de recurso redactado desde el Ayuntamiento incide en que "ocho meses después de concluir el vaciado del embalse, el municipio sigue sin disponer de información detallada" sobre el resultado de esos trabajos ni, tampoco, sobre las conclusiones técnicas alcanzadas tras los análisis, que debían ofrecer respuestas a las posibles decisiones a tomar respecto a la presa.

El Ayuntamiento ha recordado una reunión celebrada el 4 de diciembre de 2025 con responsables de la CHD, quienes de forma verbal expusieron al alcalde y a técnicos municipales que era "perfectamente posible, incluso probable" que la presa tuviera que quedar inhabilitada o ser demolida. Daba la impresión de que esta decisión debiera tomarse en base a los datos recogidos en el estudio técnico, que es el que desde entonces solicita el Ayuntamiento, para comprobar la gravedad de lo que apuntaban estos técnicos, que no ofrecieron documentación escrita alguna durante aquella reunión.

EVITAR UNA ACTUACIÓN IRREVERSIBLE

Ante esta situación, el Consistorio espinariego ha pedido al TSJCyL que prohíba cautelarmente "cualquier obra, trabajo o actuación relacionada con la inutilización o demolición de la presa, hasta que exista una sentencia firme y se entregue la documentación requerida", en un intento de que no se lleve a cabo una actuación mayor - la máxima sería la demolición del muro de presa-, que no tenga vuelta atrás una vez ejecutada.

El Ayuntamiento ha manifestado que, tras el registro de su petición al tribunal regional, éste aún no se ha pronunciado sobre la aceptación o rechazo de esas medidas cautelares. Desde el Consistorio también añaden que el recurso incluye una "advertencia sobre el riesgo de desabastecimiento durante el verano", un periodo en el que la demanda hídrica se incrementa de forma notable (El Espinar está constituído por tres núcleos - El Espinar, San Rafael y la Estación-, con una población flotante de verano que incrementa a más del doble el número de habitantes residenciales en esos meses, con el consiguiente aumento del consumo de agua).

Desde mediados del año 2025 hasta ahora, el municipio se abastece con un suministro provisional procedente del embalse de Puente Alta, en Revenga, una instalación que también da agua a parte de la Mancomunidad de la Mujer Muerta y que forma parte del esquema de abastecimiento de la ciudad de Segovia y su alfoz, que de forma indirecta pueden sufrir también carencia de agua al tener que compartir la embsalsada en Revenga para derivarla hacia El Espinar.

Otro argumento que se expresa en el escrito y que ha expresado el alcalde Figueredo para no tomar decisiones irreversibles sobre el futuro de la presa es que, durante los pasados meses de finales del 2025 y todo lo que lleva el 2026, el embalse del Pontón Alto permanece vacío (su vaciado fue una de las medidas más urgentes que se tomaron al publicar la alerta de riesgo desde la CHD), por lo que no habría riesgo hidráulico de presión de agua sobr eel muro, en estos momentos.