Ayuntamiento habilita suelo para 35 viviendas en Villagarcía de Campos y autoriza transformar locales en residencias

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes dos acuerdos en materia de planeamiento y gestión urbanística que han permitido habilitar suelo para albergar alrededor de 35 viviendas en la calle Villagarcía de Campos, además de impulsar un nuevo edificio de siete plantas en el paseo del Prado de la Magdalena.

Una actuación que se une a la concesión de dos licencias urbanísticas que permitirán crear cinco nuevas unidades residenciales mediante la transformación y redistribución de inmuebles.

En concreto, el órgano municipal ha dado su aprobación definitiva al Proyecto de Actuación de la UA3 del sector SE(r).56-01, situado en la calle Villagarcía de Campos.

Este instrumento de gestión ha configurado una parcela residencial con capacidad para unos 35 inmuebles, además de posibilitar la obtención de 1.314 metros cuadrados destinados a espacio libre público y tres parcelas que suman 4.344 metros cuadrados para viario público.

Asimismo, el Consistorio ha recibido una compensación económica de 185.537 euros por los aprovechamientos urbanísticos correspondientes, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado inicialmente el Estudio de Detalle de la Unidad Urbana 05, para los números 8 y 12 del paseo del Prado de la Magdalena.

La propuesta ha modificado la ordenación detallada para adaptar la futura edificación al entorno, incrementando su altura máxima de cinco a siete plantas, reduciendo el fondo edificable e integrando la tapia del antiguo convento en la nueva construcción. Tras esta aprobación, se ha abierto un periodo de información pública de un mes para la presentación de alegaciones.

LOCALES

En otra de las actuaciones, se ha concedido hoy dos licencias urbanísticas que permitirán crear cinco nuevas unidades residenciales mediante la transformación y redistribución de inmuebles existentes en la ciudad.

Las actuaciones se llevarán a cabo en las calles Calderón de la Barca y San José de Calasanz y contemplan, por un lado, la conversión de antiguos locales comerciales en viviendas y, por otro, la división de una vivienda existente en dos viviendas y un estudio.

En el primer caso, se ha concedido licencia urbanística para modificar el complejo inmobiliario situado en los números 7 y 9 de la calle Calderón de la Barca, mediante la transformación de tres locales comerciales de planta baja, anteriormente ocupados por el bar Bahía, en dos viviendas, detalla el Consistorio.

El proyecto incluye las obras necesarias para adaptar los espacios a su nuevo uso residencial y supone también una modificación del número de elementos privativos del complejo inmobiliario. El presupuesto de ejecución material asciende a 50.000 euros.

La segunda licencia corresponde a un inmueble situado en la calle San José de Calasanz, número 11. En este caso, la actuación permitirá transformar una vivienda de 129,30 metros cuadrados útiles, situada en la primera planta de un edificio residencial, en dos viviendas y un estudio.

Al igual que en el proyecto anterior, la intervención implica modificar la configuración del complejo inmobiliario y el número de elementos privativos. El presupuesto de ejecución material previsto es de 44.368 euros.

En conjunto, ambas licencias permitirán incorporar cinco nuevas unidades residenciales (cuatro viviendas y un estudio) mediante la adaptación de espacios y la reorganización de inmuebles ya existentes, aprovechando edificios integrados en la trama urbana de Valladolid.