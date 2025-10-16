El Ayuntamiento impulsa el premio Valladolid Ciudad Limpia 'Rubén Martín Portero' para distinguir conductas cívicas

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, presenta la primera edición de este galardón - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento impulsa la primera edición del premio Valladolid Ciudad Limpia 'Rubén Martín Portero' que tendrá carácter anual con el objetivo de distinguir a empleados del Servicio Municipal de Limpieza y a ciudadanos o entidades que promuevan conductas cívicas.

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, ha presentado la primera edición de este galardón creado con el objetivo de dignificar el trabajo de los miembros del Servicio de Limpieza que desarrollan las tareas de limpieza viaria y recogida de residuos, una labor "esencial y con frecuencia invisible pese a su importancia".

El premio tiene asignado el nombre del trabajador del servicio de limpieza Rubén Martín Portero, quien falleció como consecuencia de un accidente laboral ocurrido a finales de 2022, con la finalidad de esta manera de homenajear a dicho trabajador.

Este galardón, se concede individual o colectivamente a los miembros del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Valladolid y a cualquier persona física o jurídica que desempeñe o impulse actuaciones que contribuyan de manera especial, en cumplimiento de la Ordenanza de Recogida Selectiva de Residuos y Limpieza Viaria de la Ciudad de Valladolid, a mantener una ciudad más limpia y/o a impulsar una reducción y correcta gestión de residuos, así como a dignificar el trabajo del servicio de limpieza con conductas y actuaciones ejemplares.

Esta distinción consta de una sola categoría, y las bases prevén la concesión máxima de dos premios anuales, salvo circunstancias excepcionales.

El otorgamiento de este premio tendrá efectos exclusivamente honoríficos, sin conllevar prestación económica, un gesto simbólico que busca poner el foco en el valor del ejemplo por encima de cualquier otra consideración.

La valoración de las candidaturas recibidas hasta el 30 de septiembre se llevará a cabo por una comisión formada por personal del Ayuntamiento, que elevará las propuestas de concesión.

En tanto el premio se concede de manera anual, a partir de cada 30 de septiembre queda abierto el plazo para la siguiente edición y la entrega del galardón se realizará en un acto solemne el día 3 de noviembre, festividad de San Martín de Porres, patrón del personal del Servicio de Limpieza.

La concesión del premio conlleva la entrega de una estatuilla que representa a un trabajador de limpieza, y que ha presentado el concejal, además de un diploma acreditativo.