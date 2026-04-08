El Ayuntamiento de León aboga por la inclusión "plena" del pueblo gitano, una comunidad que "suma" en la ciudad

El alcalde de León, José Antonio Diez (segundo por la izquierda), junto a representantes de la comunidad gitana de la ciudad de León, durante la celebración del Día del Pueblo Gitano. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha destacado este miércoles durante la celebración del Día del Pueblo Gitano que el colectivo conforma una comunidad "que suma" en la ciudad y ha abogado por su integración "plena".

El Día del Pueblo Gitano se ha celebrado en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León con un acto institucional presidido por el alcalde que ha contado con la participación de numerosos representantes del colectivo en la ciudad, de la Plataforma Secretariado Gitano, así como de la Corporación Municipal.

El acto ha estado protagonizado por la música y se ha escuchado el himno gitano, 'Gelem Gelem'. "Volveremos hoy a oír hoy ese Gelem Gelem, ese anduve, anduve, que recuerda la marcha del pueblo gitano, su nomadismo, buscando un lugar que llamar hogar y lo haremos, si me lo permiten, destacando que en León la comunidad gitana ha encontrado un espacio donde asentarse, donde desarrollar sus vidas y donde formar sus familias. Un lugar que, ahora, sí pueden llamar hogar", ha asegurado Diez en su intervención.

Asimismo, ha recordado que el pueblo gitano, con una historia de más de 600 años, está ahora "plenamente integrado, manteniendo su cultura, sus tradiciones, sus raíces, sus costumbres e identidad" y conforma una comunidad "que suma" en la ciudad de León".

Además, ha añadido que supone "un auténtico honor" participar en la conmemoración del Día del Pueblo Gitano, que es una reivindicación de su cultura, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

"Seguimos caminando, andando, para que la inclusión sea plena y se eliminen todas las diferencias no deseadas entre las dos comunidades", ha agregado el regidor leonés.

Además de la música, con varios temas interpretados por el Coro de León, la celebración también ha tenido una parte reivindicativa con la lectura de un manifiesto por parte de José Daniel Díez, Antonio Vargas, Natalia Díaz y Yumalay Hernández. Todos ellos han resaltado los valores, la historia, y la identidad de la comunidad y la cultura gitana.