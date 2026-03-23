Ayuntamiento de León amplía la recogida de vidrio puerta a puerta un 183% en hostelería e instalará 21 contenedores más

El Ayuntamiento de León, Ecovidrio y la Asociación Hostelería de León han presentado este lunes el nuevo 'Plan Integral León Recicla Vidrio'. - EUROPA PRESS

LEÓN, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León amplía desde este lunes la recogida de vidrio puerta a puerta para la hostelería en un 183 por ciento, al pasar de 60 a 170 establecimientos los que contarán con este servicio e instalará 21 nuevos contenedores en la ciudad.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha presentado el nuevo 'Plan Integral León Recicla Vidrio', a través del cual se ampliará el sistema de recogida de vidrio al sector hostelero y se mejorará el sistema de recogida de los vecinos de las nuevas calles peatonales y de otras zonas de la capital leonesa.

El proyecto se realiza en colaboración con Ecovidrio y con la Asociación Hostelería de León y en la presentación de la iniciativa el alcalde ha estado acompañado por el concejal de Modernización y Servicio de Limpieza, Jon Fernández; el subdirector zona Centro-Norte de Ecovidrio, Ricardo Sevilla y el presidente de la Asociación Hostelería de León, Óscar García.

El plan integral 'León Recicla Vidrio' estima un importante incremento en la recogida de residuos de envases de vidrio en la ciudad y pretende marcar un "antes y un después" en las cifras de reciclaje de los leoneses para situar a la ciudad entre las capitales de provincia más recicladoras de España.

En las próximas semanas el Ayuntamiento de León y Ecovidrio pondrán en marcha un plan en los barrios de San Claudio, Centro y Eras de Renueva, en 17 unidades censales y 9.900 domicilios. Así, los más de 15.600 vecinos residentes en las áreas identificadas recibirán una carta en sus viviendas con información sobre la obligatoriedad de separar selectivamente según las ordenanzas municipales y se instalarán puntos de información en zonas de gran afluencia para movilizar y concienciar a la ciudadanía.

Adicionalmente se instalarán 21 contenedores complementarios a los ya existentes en la calle para ampliar la infraestructura y facilitar el reciclaje a los ciudadanos.

APUESTA POR HOSTELERÍA SOSTENIBLE

Además, en el marco del programa EcoVares, cuyo objetivo es impulsar el reciclaje en los establecimientos de hostelería, está previsto ampliar hasta 170 locales el servicio de recogida puerta a puerta de la hostelería de la zona centro. Así, a partir de este lunes, estos establecimientos del casco histórico cuentan con un sistema de recogida puerta a puerta con el fin de facilitarles la correcta separación selectiva y el reciclaje de envases de vidrio.

Este servicio de recogida de residuos de envases de vidrio se prestará cinco días a la semana (lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo) de 8.00 a 12.30 horas por las mañanas y de 16.30 a 19.00 horas por las tardes. Para ello se entregarán medios adaptados, de forma gratuita, con el fin de facilitar la separación en origen y el correcto reciclaje de envases de vidrio.

Además, se han previsto diversas acciones, como una campaña informativa para explicar el funcionamiento del servicio y para recordar la obligatoriedad de la separación selectiva. En las últimas semanas los establecimientos hosteleros han recibido la visita de un formador ambiental que, a través de una encuesta, ha conocido las necesidades del canal.

El Plan Integral León Recicla Vidrio es un proyecto de calado para la ciudad de León que tiene como objetivo situar al municipio como referente en la gestión de residuos sólidos urbanos.

2.200 TONELADAS

José Antonio Diez ha destacado que los leoneses depositan de más de 2.200 toneladas de vidrio en los contenedores verdes, lo que contribuye de forma notable a la reutilización de un producto que es cien por cien reciclable.

Por su parte, Ricardo Sevilla, ha señalado que este "ambicioso" Plan Ricicla Vidrio permitirá a la ciudad de León liderar la transición hacia un modelo urbano más verde y circular y prevé un incremento de más del 20 por ciento en la recogida con 500 toneladas más.

Además, ha resaltado que la corresponsabilidad de los ayuntamientos es "clave" para avanzar en la correcta gestión de los residuos y ha aplaudido la "valentía" y el compromiso demostrado por el Consistorio leonés al impulsar esta iniciativa conjunta, que combina innovación, análisis de datos y acciones de concienciación para mejorar la recogida selectiva de envases de vidrio.

Según ha manifestado, se trata de una iniciativa que será "fundamental" para alcanzar los objetivos marcados por la normativa y avanzar en la transición ecológica que exige el momento actual para construir ciudades más sostenibles, responsables y preparadas para los retos del futuro.

RECICLAJE EN LEÓN

El reciclaje de envases de vidrio es un elemento "clave" en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía. También es "imprescindible" en la transición a un modelo de desarrollo más circular y arraigado en la Agenda 2030, según ha informado el Ayuntamiento de León.

En concreto, durante 2025 en la ciudad de León se reciclaron 2.284 toneladas de envases de vidrio en los 469 contenedores verdes repartidos por toda la ciudad. Así, la aportación ciudadana se sitúa en los 18,51 kilogramos por habitante, lo que posiciona a la capital leonesa como la tercera capital de provincia más recicladora de la Comunidad.